Mnet 걸스플래닛 2027 뉴욕 타임스스퀘어 옥외광고 / 사진 제공=Mnet

Mnet '걸스플래닛 2027'이 미국 뉴욕 타임스스퀘어에서 옥외광고를 선보이며 글로벌 프로젝트 홍보에 나섰다.Mnet은 최근 미국 뉴욕 타임스스퀘어 전광판을 통해 '걸스플래닛 2027' 광고를 공개했다. 이번 광고는 프로젝트를 알리는 글로벌 프로모션의 일환으로 진행됐다.'걸스플래닛 2027'은 지난 5월 1일 온라인 지원 접수를 시작했다. Mnet에 따르면 현재 지원자는 4만 명을 넘어섰으며, 이는 '플래닛' 시리즈 가운데 가장 많은 지원자 수다. 북미와 중남미를 포함한 미주 지역 지원자가 전체의 약 3분의 1을 차지했다.오프라인 오디션도 이어진다. '걸스플래닛 2027'은 오는 14일부터 16일(현지시간)까지 미국 로스앤젤레스에서 열리는 'KCON LA 2026' 현장에서 참가자를 모집한다.행사 기간에는 '걸스플래닛 2027 패스트 트랙 오디션 in LA'도 운영된다. 참가자의 역량을 심사한 뒤 현장에서 합격 여부를 안내하는 방식으로 진행될 예정이다.한편 '걸스플래닛 2027'은 국적과 거주 지역에 관계없이 글로벌 걸그룹 데뷔를 꿈꾸는 지원자를 모집하고 있으며, 프로그램은 2027년 첫 방송될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr