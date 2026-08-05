배우 하영이 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

하영이 '이런 엿같은 사랑'의 상대역 정해인을 칭찬했다.5일 서울 마포구 마포대로 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회가 열렸다. 김장한 감독과 배우 정해인, 하영, 허성태가 참석했다.'이런 엿같은 사랑'은 기억상실에 걸린 검사 고은새(하영 분)와 자칭 남자친구라 우기는 복싱 코치 장태하(정해인 분)의 동거 생활을 그린 로맨틱 코미디다.정해인은 전도유망한 청소년 복싱 선수에서 조폭이 됐다가 현재는 조직을 벗어나 복싱체육관 코치로 살고 있는 장태하를 연기했다. 하영은 모종의 사건으로 기억상실증에 걸린 서울중앙지검 반부패수사부 검사 고은새 역을 맡았다. 기억을 잃기 전 원래의 이름은 고지원이다.하영은 로코 장르가 처음이라고 밝혔다. 그는 "기억을 잃기 전후 차이를 주려고 했다"며 "처음에는 경계심, 불안함이 있겠지만 여러 상호작용을 통해 마음이 열리게 된다. 이 사람을 어떻게 사랑하고 어떤 눈으로 바라볼지를 많이 생각하게 됐다"고 전했다.정해인과 하영은 '달콤 쫀득'한 로맨스를 선보인다. 서로의 매력을 묻자 정해인은 "하영 배우는 밝은 에너지, 재기발랄함, 긍정 넘치는 에너지가 매력"이라고 답했다. 이어 "웃음이 많았다. 저뿐만 아니라 다른 선배들과 촬영할 때도 동화돼서 리액션도 잘 받아줬다. 스태프들과도 화기애애했다. 고마웠던 순간이 많았다"고 하영을 칭찬했다. 이에 하영도 정해인에 대해 "일단 멋있다. 연기할 때 잘 몰입되는 감정과 눈을 갖고 있었다. 어렵도 도전적인 신이 많았는데, 걱정 없이 믿고 가면 되겠다 싶었다"고 화답했다. 이어 "조언도 많이 해줬다. 제가 마음놓고 연기할 수 있는 상황을 만들어줬다"며 고마움을 표했다.'이런 엿같은 사랑'은 오는 8월 7일 넷플릭스에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr