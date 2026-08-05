장도연이 AI와 데이트 한 후기를 밝힌다. / 사진=텐아시아DB

'기이안 연애'가 오는 20일 첫 방송된다. / 사진제공=SBS

방송인 장도연이 ‘나의 AI 파트너-기이안 연애’에서 AI와 데이트한 뒤 후기를 밝힌다.5일 SBS 새 예능 프로그램 ‘나의 AI 파트너-기이안 연애’(이하 ‘기이안 연애’)는 첫 방송을 앞두고 공식 포스터를 공개했다. ‘기이안 연애’는 인간 대표 출연자들이 AI 파트너와 데이트하며 겪는 감정 변화를 지켜보는 AI 연애 서바이벌 프로그램이다. AI와 연애 리얼리티를 결합해 상대가 AI여도 사랑이라는 감정이 생길 수 있는지를 다룬다.공개된 포스터에는 스마트 기기를 연상시키는 세 개의 투명한 화면과 충전 케이블이 담겼다. 각 화면에는 ‘AI와 사랑이 가능할까요?’라는 문구가 나뉘어 적혔다. AI를 향해 손을 내미는 모습과 인간과 AI가 마주 보는 장면도 포함됐다.화면을 잇는 충전 케이블은 기술을 통해 인간과 AI가 관계를 맺는다는 프로그램의 설정을 보여준다. 푸른빛과 분홍빛이 섞인 배경은 현실과 가상의 경계를 표현했다.기안84와 장도연, 이유비는 AI 파트너와 데이트하고 일상을 함께 보낸다. 이 과정에서 호감과 질투, 혼란, 후회 등 여러 감정을 겪는다. AI 파트너가 출연자들의 선택과 생활에 어떤 영향을 주는지도 방송을 통해 공개된다. AI 연애에 직접 참여한 장도연은 당시 느낀 감정과 경험을 전한다. 강남과 이준은 출연자들과 AI 파트너의 관계를 각자의 시선으로 바라본다.제작진은 “AI가 인간의 능력을 빠르게 따라잡고 있는 상황에서 사랑까지 가능한지 질문을 던지고 싶었다”고 말했다. 이를 통해 관계의 영역에서 나타나는 AI의 가능성과 한계를 살펴볼 예정이다.‘기이안 연애’는 오는 20일 오후 9시에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr