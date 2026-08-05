배우 한채아가 여름휴가를 맞아 시댁인 전남 고흥을 찾은 가운데, 시아버지인 차범근 전 축구대표팀 감독의 자택이 공개됐다./사진=한채아 유튜브 캡처

배우 한채아가 여름휴가를 맞아 시댁인 전남 고흥을 찾은 가운데, 시아버지인 차범근 전 축구대표팀 감독의 자택이 공개됐다./사진=한채아 유튜브 캡처

배우 한채아가 여름휴가를 맞아 시댁인 전남 고흥을 찾은 가운데, 시아버지인 차범근 전 축구대표팀 감독의 자택이 공개됐다./사진=한채아 유튜브 캡처

배우 한채아가 여름휴가를 맞아 시댁인 전남 고흥을 찾은 가운데, 시아버지인 차범근 전 축구대표팀 감독의 자택이 공개됐다.한채아는 지난 3일 자신의 유튜브 채널에 '여름 휴가는 시댁으로 가는 저'라는 제목의 영상을 게재했다.한채아는 "봄이 여름방학이 본격적으로 시작돼 시댁에 가려고 했는데 개인 일정이 있어서 함께하지 못했다"며 "봄이 아빠와 봄이는 먼저 고흥으로 갔다"고 말했다. 이어 기차표를 구하지 못해 여수행 비행기를 탄 뒤 지인의 차를 이용해 시댁으로 향했다.시댁은 높은 층고와 널찍한 거실, 탁 트인 구조가 돋보였다. 거실에는 검은색 가죽 소파와 대형 테이블이 놓여 있었고, 차범근의 모습이 담긴 대형 작품과 가족사진이 걸려 있어 따뜻한 분위기를 자아냈다. 이어 한채아는 시어머니가 직접 만든 치즈 베이크를 맛보며 "고흥 오면 살찐다. 어머님이 나를 사육하신다"고 너스레를 떨었다.가족이 함께 식사하는 자리에서는 딸 봄이의 재치 있는 퀴즈가 웃음을 안겼다. 봄이는 차범근에게 "할아버지가 가장 좋아하는 돈은?"이라고 물었고, 차범근이 답을 맞히지 못하자 "할머니"라고 말해 가족들의 웃음을 자아냈다.한채아는 2018년 차범근 전 축구대표팀 감독의 셋째 아들 차세찌와 결혼했으며, 같은 해 딸을 품에 안았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr