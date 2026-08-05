배우 황신혜가 만 63세라는 나이가 믿기지 않는 탄탄한 몸매와 건강미를 뽐냈다./사진=황신혜 SNS

배우 황신혜가 만 63세라는 나이가 믿기지 않는 탄탄한 몸매와 건강미를 뽐냈다./사진=황신혜 SNS

배우 황신혜가 만 63세라는 나이가 믿기지 않는 탄탄한 몸매와 건강미를 뽐냈다.황신혜는 지난 2일 자신의 SNS에 "hot hot"이라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다. 공개된 사진에는 휴양지 수영장에서 여유로운 시간을 보내는 황신혜의 모습이 담겼다. 그는 빨간색과 흰색이 조화를 이룬 비키니를 입고 구릿빛 피부와 군살 없는 몸매를 자랑하며 시선을 끌었다. 얼굴을 거의 가릴 정도의 넓은 챙 모자를 매치해 여름 분위기를 더했다.또 다른 사진에서는 등이 깊게 파인 블랙 민소매 톱에 데님 반바지, 레드 컬러 가방을 매치한 시원한 스타일링을 선보였다. 가벼운 발걸음으로 이동하는 모습에서도 자연스러운 분위기와 늘씬한 비율이 돋보였다.황신혜는 1963년생으로 올해 만 63세다. 1983년 MBC 16기 공채 탤런트로 데뷔한 뒤 영화 '기쁜 우리 젊은 날', '산부인과'와 드라마 '첫사랑', '애정의 조건', '야망의 세월', '애인', '신데렐라', '위기의 남자', '오! 삼광빌라!', '사랑의 꽈배기' 등에 출연하며 꾸준히 활동했다.현재 KBS 1TV '황신혜의 같이 삽시다'에 출연 중이며, 개인 유튜브 채널 '황신혜의 cine style'을 통해서도 팬들과 소통하고 있다. 지난해 12월에는 큐브엔터테인먼트와 전속계약을 체결했으며, 딸인 배우 이진이도 바로엔터테인먼트와 계약 종료 후 같은 소속사에 둥지를 틀었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr