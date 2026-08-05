사진제공=어센드

그룹 프로미스나인(fromis_9)이 새 앨범 활동을 통해 좋은 성과를 거둬 눈길을 끌고 있다.프로미스나인은 지난달 21일 정규 2집 'Glow ME'(글로우 미)를 발매했다. 타이틀곡 'Vitamin ME'(비타민 미)는 MBC M·MBC every1 '쇼챔피언', KBS2 '뮤직뱅크', MBC '쇼! 음악중심'에서 1위를 차지하며 음악방송 3관왕에 올랐다.음원 차트 수치도 오름세를 보였다. 'Vitamin ME'는 발매 직후 멜론 최신 발매 차트(1주) 1위, HOT100(발매 30일) 5위, TOP100 87위에 진입했다. 이후 상승세를 타며 HOT100(발매 30일) 2위, TOP100 44위를 기록했다.프로미스나인은 2025년 소속사를 어센드로 이적한 이후 좋은 성적을 이어가고 있다. 지난해 발표한 미니 6집 'From Our 20's' 타이틀곡 'LIKE YOU BETTER'는 멜론 TOP100 차트 상위권에 3주 연속 머물렀으며, 리메이크 디지털 싱글 '하얀 그리움'은 멜론 TOP100 5위와 음악방송 2관왕을 기록했다.이번 정규 2집 'Glow ME'는 자신을 발견해 가는 과정을 다룬 앨범이다. 멤버 전원이 곡 작업에 참여했으며, 타이틀곡 'Vitamin ME'는 라틴 그루브 사운드를 기반으로 한 여름용 트랙이다.프로미스나인은 오는 9월 4일부터 6일까지 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 '2026 fromis_9 ASIA TOUR 'TOMORROW GLOW.' IN SEOUL'을 개최한다. 지난 4일 선예매에 이어 오는 6일 오후 8시 멜론티켓을 통해 일반 예매를 진행한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr