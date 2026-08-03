사진=유튜브 '스튜디오슬램'

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윤남노 셰프가 박은영 셰프 결혼식 축의금을 뒤늦게 건넸다.3일 유튜브 채널 '스튜디오슬램'의 '윤남노계획'에는 '은혜 갚으러 은영이 옴 계곡에서 냉부 비하인드 털며 백숙 한 그릇'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 윤남노 셰프는 절친한 박은영 셰프를 만나자마자 돈봉투를 건네며 "내가 너한테 진짜 너무 미안했다"고 입을 열었다. 이어 "사실 결혼식에 갔는데 이름은 쓰고 축의금을 못 냈다. 그때 진짜 돈이 없었다. 레스토랑 오픈 때문에 통장에 8만원밖에 없었다"고 털어놨다.예상치 못한 고백에 박은영은 "돈이 없어서 그런 거냐"고 되물었고, 윤남노는 "돈이 없어서 못 낸 거다"라고 솔직하게 답했다. 박은영은 "나 오빠 욕 많이 했다. 온 것도 봤고 밥 먹는 것도 내가 봤는데"라고 농담을 건네 웃음을 자아냈다.윤남노는 뒤늦게 준비한 축의금을 건네며 미안했던 마음을 전했다. 박은영이 "이렇게까지 기대 안 했는데"라며 놀라워하자 그는 "많이 넣지는 못했다. 대신 집에 필요한 걸 하나 사주고 싶었다"고 진심을 전했다.두 사람은 개업 선물을 주고받았던 일화도 공개했다. 박은영은 윤남노의 레스토랑 개업 당시 필요한 것이 없다는 말을 들었지만 직원들이 공책에 업무를 적는 모습을 보고 불편함을 느꼈다고 회상했다. 그러자 윤남노는 "박은영이 특정 노트북을 집어서 '이거 사줄까?'라고 묻길래 바로 '응'이라고 했다. 그런데 다음 날 바로 사줬다"며 "진짜 상여자"라고 고마움을 드러냈다.이들은 JTBC '냉장고를 부탁해' 촬영장 비하인드도 풀어냈다. 셰프들의 아침 식사 스타일을 이야기하던 윤남노는 박은영이 출근하자마자 컵라면을 먹는다고 폭로했고, 최현석 셰프는 도시락과 컵라면을 함께 먹고, 백종원은 삶은 계란과 바나나, 셰이크를 챙기는 등 셰프마다 각기 다른 식습관을 소개해 흥미를 더했다.윤남노는 최근 서울 강남구 압구정동에 자신의 레스토랑을 열며 약 6억원 규모의 대출을 받아 화제를 모았다. 이후 MBC '전지적 참견 시점'에서는 "당분간 제 월급은 없다. 대출 이자가 나가서 그렇다"고 밝히며 현실적인 경영 부담을 고백하기도 했다.한편 윤남노는 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'과 JTBC '냉장고를 부탁해'를 통해 이름을 알렸으며, 박은영 셰프와는 방송을 계기로 두터운 친분을 이어오고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr