사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

사진=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

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'남겨서 뭐하게' 추신수가 미국 텍사스 5500평 대저택과 누적 연봉 1900억원의 비하인드를 공개했다.3일 방송된 tvN STORY 예능 '남겨서 뭐하게'에는 전 야구선수 추신수가 게스트로 출연했다.이날 박세리는 추신수를 소개하며 "제가 알기로 누적 연봉만 1900억원"이라고 말해 놀라움을 안겼다. 추신수는 "2년 전 현역에서 은퇴한 뒤 현재는 SSG 랜더스 프런트에서 일하고 있다"고 근황을 전했다.추신수는 아내와 함께 미국 텍사스에 위치한 자택도 공개했다. 집 안에는 바와 영화관, PC방, 개인 훈련장, 수영장, 야구 박물관 등이 마련돼 있었다. 메이저리그 역사상 아시아 선수 최초 사이클링 히트를 기록했을 당시 사용했던 3루 베이스와 공도 전시돼 눈길을 끌었다. 이를 바라보던 하원미는 "제 남편이지만 자랑스럽다"고 미소 지었다.대저택의 규모도 시선을 사로잡았다. 추신수는 "땅을 합치면 5500평 정도 된다. 미국은 한국처럼 위로 짓는 게 아니라 옆으로 넓게 짓는다"며 "방은 7개, 화장실은 12개"라고 밝혔다.집 뒤편에는 조깅 트랙과 연못까지 갖춰져 있었다. 그는 "낚시할 수 있는 연못이 있는데 물고기를 넣은 적이 없는데도 있더라"고 말해 웃음을 자아냈다.이영자가 "이 정도 집이면 관리하는 사람이 따로 있느냐"고 묻자 추신수는 "풀타임 직원은 없고 일주일에 한 번씩 관리 업체가 온다"고 답했다. 박세리도 "미국은 잔디, 수영장 등 분야별로 관리 업체를 따로 부른다"고 설명했다.관리비 역시 남달랐다. 추신수는 "한 달 관리비가 1000만원대"라고 밝혀 출연진을 놀라게 했다.집에서 가장 좋아하는 공간으로는 레고룸을 꼽았다. 그는 "레고를 정말 좋아한다. 만들기 시작하면 다른 생각이 안 든다"며 "3년 동안 집을 보러 다녔는데 마음에 드는 집이 없어서 평생 살 집을 직접 짓게 됐다"고 설명했다.한편 추신수의 누적 연봉이 1900억원 정도로 알려졌다. 지난 2024년 프로야구 현역 생활을 마무리했느며, 현재는 SSG 랜더스 구단 프런트에서 선수 육성과 운영 관련 업무를 맡고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr