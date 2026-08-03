사진=남보라 유튜브

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배우 남보라가 산후조리원 스위트룸 생활에 푹 빠져 둘째 출산 계획까지 밝혔다.3일 유튜브 채널 '남보라의 인생극장'에는 '[남보라 vlog] 여기 계속 살면 안되나요? 조리원천국 둘째 낳고 또 와야지~'라는 제목의 영상이 게재됐다.최근 첫아들을 품에 안은 남보라는 조리원 생활 3일 차에 스위트룸으로 방을 옮겼다. 넓어진 공간과 커다란 창, 여유로운 침실을 둘러본 그는 "말이 안 된다. 진짜 좋다. 창도 더 커지고 넓어졌다"며 감탄을 쏟아냈다.남보라는 방에 들어서자마자 "둘째는 여기서 3주다. 진짜로"라고 말해 웃음을 자아냈다. 첫 출산 후 몸을 회복하고 있는 상황에서도 조리원 생활의 만족도가 높아 일찌감치 재입소 계획을 세운 것.외부 출입이 제한된 생활에 대한 솔직한 생각도 밝혔다. 그는 "처음에는 한 건물 안에 있고 산모는 외출도 못 하니까 답답할 줄 알았다"며 "그런데 바깥세상이 생각나지도 않는다. 여기 생활이 너무 만족스러워서 벽돌 밖 세상이 궁금하지 않다"고 말했다.식사를 마친 뒤 옥상 정원을 찾은 남보라는 분수와 탁 트인 풍경을 바라보며 "너무 힐링된다. 날씨도 도와준다. 진짜 좋다"고 연신 감탄했다. 여유를 만끽하던 그는 급기야 "나 출산 또 할래. 아기 또 낳을래요"라고 선언했다.남보라는 "둘째가 생각나는 조리원"이라며 "여기 있는 동안 빨리 둘째를 낳아서 다시 들어오고 싶다"고 너스레를 떨었다. 아들 콩알이의 태명을 부르며 "제가 콩알이 덕분에 호의호식한다. 진짜 복덩이"라고 애정을 드러내기도 했다.첫 목욕과 물놀이 시간에는 "너무 귀엽다", "말도 안 된다"를 반복하며 행복해했다. 편안하게 물에 떠 있는 아들의 모습을 보며 "표정이 즐기고 있다. 자주 해줘야겠다"고 말했다.한편 남보라는 2025년 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 지난 6월 첫아들을 출산했다. 출산 당시 양수가 부족해 응급 제왕절개 수술을 받았다고 밝힌 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr