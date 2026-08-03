'내 남은 연애' MC들이 놀라움에 자리를 박차고 일어났다./사진제공=SBS

'내 남은 연애' MC들이 놀라움에 자리를 박차고 일어났다./사진제공=SBS

SBS ‘내 남은 연애’가 베일을 벗는다.3일 오후 10시 첫 방송되는 SBS 예능 ‘내 남은 연애’는 시한부 선고를 받은 경험이 있거나 죽음의 문턱까지 갔던 투병 경험을 지닌 2030 청춘들이 다시 삶과 사랑을 마주하는 과정을 담는다.이날 방송에서는 ‘시간의 방’의 정체가 공개되며 긴장감을 더한다. 상대에게 건넨 시간이 곧 마음의 크기가 되는 장치를 통해 출연자들의 시시각각 변하는 감정과 마음의 방향이 고스란히 밝혀질 예정이다.첫 방송 말미 스튜디오를 발칵 뒤집은 역대급 반전이 펼쳐진다. 한 입주자를 유심히 살피던 출연자가 과거의 인연을 알아본 것. “사실 저는 그 사람을 알고 있다”라는 의미심장한 고백에 MC들은 일제히 자리를 박차고 일어난다. MC 이세영은 “드라마도 이렇게 쓰면 욕먹는다”라며 놀라워했다는 후문이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr