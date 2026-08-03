사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

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'조선의 사랑꾼' 코미디언 양상국이 결국 최종 커플에 실패했다.3일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 결정사 6등급 멤버들의 모임 '육캔두잇' 최종 매칭 과정이 공개됐다. 세 남성 출연자의 선택을 받은 스포츠 아나운서 이유빈은 최종 선택을 앞두고 양상국과 단둘이 대화를 나누며 그의 진심을 확인했다.이유빈은 "오빠의 마음을 모르겠어서 불렀다"며 "일한 오빠는 하루 종일 나와만 데이트를 했고, 재원 님도 다른 분이 선택했는데도 나를 기다렸다가 대화했다. 두 분에게서는 확실한 진심을 느꼈다"고 솔직한 마음을 털어놨다.이에 양상국은 자신의 속도가 상대에게는 다소 느리게 비쳤을 수 있다고 인정했다. 그는 "첫 선택에서 네가 나한테 오지 않았고, 이후에도 서로 선택이 계속 엇갈렸다"며 "랜덤 데이트를 신청한 건 마지막으로 던져본 기회였다. 다행히 그 기회가 와서 저녁 자리까지 이어질 수 있었다"고 돌아봤다.이어 "사람마다 스타일이 다른 것 같다. 한 번에 사랑을 느끼는 사람이 있는 반면 나는 조금 오래 보는 스타일"이라며 자신의 연애관을 설명했다.이유빈도 "현실에서는 저 역시 오래 보는 편"이라면서도 "이번에는 1박 2일 안에 알아가야 할 사람을 정해야 하는 상황이다 보니 적극적으로 표현해 준 사람에게 마음이 더 가는 것 같다"고 털어놨다.양상국은 상대의 입장을 이해하면서도 자신의 마음은 분명히 전했다. 그는 "네 말도 맞다. 나는 좋은 느낌을 가지고 가고 있지만 다른 사람보다 스텝이 느릴 뿐"이라며 "내 말 때문에 흔들릴 필요는 없다"고 부담을 덜어주는 배려를 보였다.이후 이유빈이 "저 말고 더 알아보고 싶은 사람이 있냐"고 묻자 양상국은 "지금은 없는 것 같다"고 단호하게 답했다. 다른 출연자에게 마음을 두지 않고 이유빈 한 사람만 바라보고 있다는 뜻을 분명히 한 것이다.양상국의 진심을 확인한 이유빈은 더욱 깊은 고민에 빠졌다. 그는 "다른 분들과도 1대1 대화를 한 번씩 해보고 결정해도 되겠냐"고 조심스럽게 물었고, 양상국은 "충분히 해도 된다"고 흔쾌히 답했다. 그러면서도 "1대1을 내년까지 하는 건 아니지?"라고 농담을 던져 긴장된 분위기를 누그러뜨렸다.이후 이유빈은 유일한, 심재원과 차례로 대화를 이어갔다. 유일한은 처음부터 끝까지 변함없는 호감을 표현했고, 심재원은 이유빈뿐 아니라 이고은에게도 관심이 있다고 솔직하게 밝혔다. 이를 들은 이유빈은 "고은 님을 더 알아보는 게 좋을 것 같다"며 심재원에게 완곡하게 거절 의사를 전했다.한편 이유빈은 최종 선택에서 양상국과 유일한의 선택을 받았지만, 처음부터 적극적으로 다가왔던 유일한에게 전화번호를 건네며 "또 보자"고 마음을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr