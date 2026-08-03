사진 = 수애 인스타그램

배우 수애가 세련된 분위기를 드러내며 시선을 사로잡았다.수애는 최근 자신의 인스타그램에 "2025년 11월"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 수애는 밝은 배경 앞에서 라이트 그레이 컬러 재킷과 화이트 이너를 매치한 단정한 스타일링으로 카메라를 응시하고 있다.자연스럽게 내려온 블랙 단발 헤어와 은은한 메이크업이 어우러지며 맑고 차분한 분위기를 더했고, 재킷 깃을 가볍게 잡은 손동작과 담담한 표정이 절제된 매력을 완성했다. 군더더기 없는 배경과 깔끔한 의상이 조화를 이루며 수애의 또렷한 이목구비와 맑은 피부가 한층 돋보였다.이를 본 팬들은 "멋있어요 누", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "드디어 대한민국에서 가장 예쁜 여배우님 강림 하셨다", "갓수애", "많이 좋아해요" 등의 댓글을 달았다.한편 1979년생인 수애는 47세다. 수애는 2022년 종영한 JTBC 드라마 '공작도시' 이후 별다른 활동을 하지 않고 있다. 2025년 드라마 '내부자들' 합류에 대한 논의가 오갔으나 최종적으로 출연을 고사했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr