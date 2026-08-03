사진 = '벙벙튜브' 유튜브 채널 캡처

사진 = '벙벙튜브' 유튜브 채널 캡처

SBS Plus·ENA '나는 솔로' 27기 광수가 프로그램 인연들의 진심 어린 축복 속에서 결혼식을 올렸다.'나는솔로' 24기 영식이 운영하는 유튜브 채널 '벙벙튜브'에서는 '나는solo 27기 광수형 ! 결혼 축하해 ! 27기광수 결혼식 VLOG !'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 27기 광수의 예식 현장이 공개됐다. 1988년생으로 피부미용병원 일반의인 광수는 방송 출연 이후 인연을 만나 연인으로 발전했으며 지난달 11일 백년가약을 맺었다.정장을 갖춰 입은 24기 영식을 포함해 기수를 뛰어넘은 출연진이 하객으로 모여 동창회를 방불케 하는 경사스러운 분위기를 만들어냈다.새신랑 광수는 현장을 찾아온 동료들과 인사를 나누며 정신이 없으면서도 참 행복하다고 소감을 밝혔다. 손이 차갑다는 주변의 농담에 마음이 따뜻해서 그렇다고 센스 있게 응수해 웃음을 유발하기도 했다.동료 출연자들의 축하 메시지도 끊이지 않았다. 27기 영철은 기수 내에서 가장 먼저 장가를 가는 광수가 부럽다고 부러움을 표했고 27기 영호는 광수가 워낙 좋은 사람이기에 훌륭한 배우자를 만나 행복하게 잘 살아갈 것이라며 덕담을 보냈다.신부의 뛰어난 미모에 감탄한 24기 영식 역시 두 사람의 분위기가 닮아 서로에게 딱 맞는 인연이라며 응원을 더했다. 고급스러운 홀 장식과 양가 어머니의 입장에 이어 신랑 신부가 등장한 예식은 경건한 주례 속에서 성대하게 마무리됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr