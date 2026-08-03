사진 = '나는술로' 유튜브 채널 캡처

사진 = '나는술로' 유튜브 채널 캡처

연애 예능 프로그램에서 인상을 남긴 출연진이 종영 이후 SNS를 통해 전달받은 황당한 다이렉트 메시지 일화와 방송 편집에 대한 속사정을 공개해 눈길을 끌었다.유튜브 채널 '나는술로'에서는 '돌싱N모솔인 이유돌싱N모솔 조지,핑퐁'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 MBC에브리원 연애 예능 연애기숙학교 돌싱N모솔에 출연했던 핑퐁과 조지가 모습을 드러내 방송 뒷이야기와 근황을 나눴다.진행을 맡은 나는 솔로 2기 종수가 가장 화제를 모은 인물들로 두 사람을 소개하자 핑퐁은 자신의 별명이 상대방과 조화를 잘 이룬다는 의미라며 당시 방송에서 조지와 순무가 잘 이어지도록 조언을 아끼지 않았던 상황을 설명했다.이어 최종 커플로 결실을 맺었던 조지는 방송 후 남성 팬들에게 응원 메시지가 올 뿐 아니라 여성들에게도 순무에게 잘해주라는 연락을 받는다고 유쾌한 근황을 전했다.그런가하면 방송 종료 후 핑퐁이 겪었던 난감한 메시지 사건이 수면 위로 떠올랐다. 연락을 받았으나 실제 만남으로 이어지지는 않았다고 밝힌 핑퐁에 대해 조지는 "돈을 주며 만나자는 인물이 있지 않았냐"며 당시 상황을 짚었다.이에 핑퐁은 "조건성 만남을 제안하며 700만 원을 제시한 인물이 있어 크게 놀라고 불쾌했던 기억이 있다"고 솔직한 심경을 털어놓아 놀라움을 안겼다. 현재 프로그램 출연자 전체의 실제 교제 상황을 묻는 질문에 핑퐁은 결과를 놓고 보면 다들 좋은 오빠 동생 사이로 지내며 현실 연인으로 이어진 팀은 없다고 덧붙였다.한편 조지는 방송 편집 과정에서 발생한 오해로 억울함을 겪었다고 고백했다. 순무와 갑작스럽게 이어진 것처럼 비친 부분에 대해 조지는 "화면에 담기지 않았을 뿐 실제로는 수많은 대화를 나눴으며 핑퐁 역시 분량이 많이 편집돼 오해가 생겼다"고 거들었다.가정을 볼 때 경제력이 아닌 화목한 분위기를 본다고 말했으나 해당 맥락이 잘려 악의적인 편집의 피해자가 됐다며 아쉬움을 전한 조지는 솔직한 피드백을 받아 스스로 발전하고자 출연을 결심했다고 전하며 방송을 마쳤다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr