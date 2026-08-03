사진 = '꼰대희' 유튜브 채널 캡처

사진 = '꼰대희' 유튜브 채널 캡처

뮤지가 그룹 UV로 함께 활동 중인 유세윤과의 5대 5 수익 배분 원칙과 스케줄 충돌로 대형 행사를 놓쳤던 억울한 사연, 그리고 독보적인 모창 개인기를 공개해 화제를 모았다.개그맨 김대희가 운영하는 유튜브 채널 '꼰대희'에서는 '독박투어 세상에서 제일 싫어하는 사람들 모임 (feat. 뮤지)'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 뮤지는 꼰대희와의 식사 자리에서 평소 팬이었음을 고백하며 친근한 분위기 속에 대화를 이끌어 나갔다.음악과 가창력에 관한 이야기를 나누던 중 과거 복면가왕 출연 당시의 비하인드 스토리를 전하고 신곡 장마를 즉석에서 짧게 선보인 뮤지는 김동률, 최백호 등 가요계 대선배들의 특징을 완벽하게 재현한 모창 개인기를 대폭 방출해 현장을 웃음바다로 만들었다.그런가하면 그룹 UV의 운영 체계와 유세윤과의 특별한 팀워크에 대한 솔직한 고백이 이어졌다. 뮤지는 "과거 활동 초기에는 유세윤의 인지도가 훨씬 높아 수익을 맞추기 어려웠으나 현재는 모든 활동의 수익을 공정하게 5대 5로 배분하고 있다"고 밝혔다.단지 막대한 돈을 지급하는 광고나 제안일지라도 UV 특유의 재미와 캐릭터 정체성을 살리지 못한다면 과감히 거절한다는 원칙을 전한 뮤지는 유세윤이 이러한 작업 선택에 있어 매우 까다롭고 진지하게 고민한다고 전했다.또한 뮤지는 유세윤의 개인 스케줄로 인해 커다란 수익이 걸린 제의를 포기해야 했던 웃지 못할 에피소드를 털어놓아 공감대를 형성했다. 아는 지인을 통해 대기업 행사 제의를 받았으나 유세윤의 독박투어 촬영 일정과 겹쳐 취소해야 했던 상황을 회상한 뮤지는 "당시 취소 사유가 유세윤의 소규모 러닝 대회 참여 약속 때문이었다"고 밝혀 허탈했던 속마음을 털어놓았다. 아무리 작은 약속이라도 중요하게 여기는 유세윤의 성향을 받아들이며 팀을 이끌어가는 뮤지는 솔직하고 유쾌한 입담으로 방송을 성공적으로 마쳤다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr