방송인 박명수가 분열 위기에 분노를 표출한다./ 사진=텐아시아 DB

방송인 박명수가 분열 위기에 분노를 표출한다. / 사진=MBC에브리원 ’위대한 가이드3‘

방송인 박명수가 분열 위기에 분노를 표출한다.MBC에브리원 '위대한 가이드3'에서는 박명수, 김대호, 최다니엘, 이무진 사형제의 두 번째 여정인 모로코 여행기가 펼쳐진다.이날 사형제는 마라케시의 구시가지 '메디나'에 입성한다. 수천 개의 골목이 미로처럼 얽힌 '메디나'는 현지인도 길을 잃기 쉽다고 알려진 곳. 이들은 지도 한 장에 의지한 채 숙소 찾기에 나선다. 그러나 늦은 밤 어둠이 내려앉은 골목길과 새벽 폭우가 겹치며 분위기는 순식간에 긴박해졌다. 지도마저 빗물에 젖으며 사형제는 목적지를 눈앞에 두고도 낙오 위기에 처한다.사형제는 길을 찾기 위해 저마다 남다른 방식으로 고군분투했으나 숙소를 찾지 못하는 상황이 계속된다. 게다가 2대 2 분열 위기까지 닥치자, 결국 참다못한 박명수가 분노를 표출하며 지도를 찢어버렸다. '인간 내비'를 자처하며 길 찾기에 앞장선 이무진이 폭우 속 길을 잃은 형들을 무사히 숙소까지 이끌 수 있을까. 그러나 가까스로 숙소에 도착한 사형제에게 또 하나의 대참사가 발생한다. 분명 숙소를 예약했었으나 방이 사라져 버렸다.오는 8월 4일 화요일 밤 9시 30분 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드3'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr