'최애의 사원'이 베일을 벗는다./사진제공=tvN

'최애의 사원'이 베일을 벗는다./사진제공=tvN

김혜준이 ‘덕.계.못(덕후는 계를 타지 못한다의 줄임말, 자신이 덕질하는 대상은 만나기 매우 어렵다는 뜻)’ 공식을 깨기 위해 분투한다.3일 방송되는 tvN 새 월화드라마 ‘최애의 사원’ 1회에서는 최애 이찬(차우민 분)만 있다면 무엇이든 할 수 있는 덕후 남다름(김혜준 분)의 인간 승리 도전기가 펼쳐진다.극 중 남다름은 아이돌 그룹 D.N.X 멤버 이찬에게 덕통사고를 당한 뒤 덕질을 통해 인생의 원동력을 얻은 인물이다. 패션에 관심이 많은 이찬을 따라 장래희망까지 패션 마케터로 정한 남다름은 언젠가 최애와 함께 일해보고 싶다는 로망을 가슴속에 품고 있다.남다름은 각고의 노력을 기울인 끝에 마침내 이찬이 패션 디렉터로 활동하는 패션 플랫폼 아펠로에 신입사원으로 당당히 발을 들인다. 최애의 회사에서 일하고 싶다는 꿈을 이룬 가운데 남다름이 이찬을 직접 만나 성공한 덕후의 로망까지 실현할 수 있을지 주목된다.공개된 사진 속에는 최애 이찬을 만나기 위해 지금까지 숨 가쁘게 달려온 남다름의 남다른 열망이 녹아 있다. 엄청난 경쟁률을 가진 대기업을 마다하고 패션 플랫폼 아펠로에 입사한 남다름은 업무는 물론 회식 자리까지 모두 참석하며 최애 이찬을 볼 날만을 손꼽아 기다리고 있다.그러나 ‘덕후는 계를 타지 못한다’는 절대불변의 진리는 남다름에게도 통할 예정이다. 남다름이 빠진 회식 자리에 이찬이 등장하면서 인증사진까지 찍은 입사 동기들과 달리 남다름 홀로 이찬의 실물을 보지 못하게 되는 것. 최애를 보겠다는 마음만으로 이직까지 해낸 덕후 승리의 산증인 남다름이 최애 이찬을 만날 수 있을지 이목이 쏠린다.한편, '최애의 사원'은 누적 조회수 6억뷰를 넘은 웹툰을 원작으로 한다. '킬러들의 쇼핑몰'을 통해 글로벌 1위를 찍은 김혜준의 데뷔 첫 로코물로 주목받고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr