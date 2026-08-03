배우 정준원이 MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 출연 이후 소극적인 태도로 갑론을박에 휩싸인 가운데, 함께 출연했던 하하가 직접 해명에 나섰다./ 사진=MBC '놀면 뭐하니?' 캡처

배우 정준원이 MBC 예능 '놀면 뭐하니?' 출연 이후 소극적인 태도로 갑론을박에 휩싸인 가운데, 함께 출연했던 하하가 직접 해명에 나섰다.하하는 최근 SNS 댓글을 통해 "현장에 있었던 사람인데 너무 사랑스럽고 귀엽고 재밌었다"며 방송에 담기지 않은 실제 현장 분위기를 전했다. 이어 방송에서 자신이 모자를 던지는 등 과장된 리액션을 보인 것에 대해서도 "재밌게 살리려고 한 리액션"이라며 예능적 재미를 위한 행동이었다고 설명했다.또 "첫 예능에 '놀면 뭐하니?'는 프로 예능인에게도 진짜 어려운 프로그램"이라며 "프로 예능인이 아니니 귀엽게 봐주시고 그냥 예능을 즐겨주셨으면 좋겠다"고 당부했다. 그러면서 "배우님에게 박수를 보낸다. 응원해달라. 다 응원한다"고 덧붙였다.앞서 정준원은 지난 1일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에 공효진과 함께 출연해 새 드라마 '유부녀 킬러'를 홍보했다. 이날 그는 같은 대사를 서로 다른 감정으로 표현하는 연기 챌린지에 참여했지만, 긴장한 듯 쉽게 말을 잇지 못했다. 뒤늦게 "할 수 있다"고 말했지만 유재석은 "시간이 지나갔다"고 상황을 정리했고, 이후 다시 기회를 받았음에도 머뭇거리는 모습이 이어졌다.이를 지켜보던 하하는 모자를 바닥에 던지는 리액션으로 웃음을 유도했고, 유재석 역시 "보는 분들은 '쟤는 도대체 언제 얘기할까'라고 생각할 것 같다"고 말하며 상황을 정리했다.방송 이후 해당 장면이 숏폼 영상으로 확산되면서 일부 시청자들은 "홍보를 위해 나왔는데 너무 소극적이었다", "예능에 적극적이지 않았다"는 반응을 보였다. 반면 "첫 예능이라 긴장한 것", "내향적인 성향을 감안해야 한다"는 의견도 이어지며 온라인에서는 갑론을박이 벌어졌다.논란이 커지자 하하가 직접 댓글을 통해 당시 현장 분위기를 설명하며 정준원을 응원했고, 팬들 역시 "현장에 있던 사람이 직접 설명해주니 이해가 된다", "첫 예능이면 긴장할 수도 있다", "과도한 비난은 아쉽다" 등의 반응을 보이고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr