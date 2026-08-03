박해수, 박지후, 장동윤, 안소희 목소리 재능 기부…8월8일부터 매주 토요일 방송

배우 박해수, 박지후, 장동윤, 안소희가 초록우산과 KBS가 함께하는 '동행' 여름방학 특집에 목소리 재능기부로 참여한다.BH엔터테인먼트 소속인 네 배우는 오는 8일부터 4주간 매주 토요일 오후 6시 방송되는 KBS 1TV '동행' 여름방학 특집에서 도움이 필요한 아동 가정의 사연을 소개한다.박해수, 박지후, 장동윤, 안소희는 내레이션을 통해 어려운 환경에서도 자립을 위해 노력하는 아동과 가족의 이야기를 전하고 시청자들의 관심과 참여를 독려할 예정이다.초록우산은 2015년부터 KBS와 함께 '동행'을 통해 도움이 필요한 아동 가정의 사연을 소개하고 후원금을 연계해 지원하고 있다. 이번 여름방학 특집은 BH엔터테인먼트와 함께 총 4회에 걸쳐 진행된다.방송을 통해 소개된 아동 가정은 초록우산의 우선 지원 대상이 되며, 이 밖에도 도움이 필요한 아동 가정을 위한 지원이 이어질 예정이다.황영기 초록우산 회장은 "바쁜 일정 속에서도 도움이 필요한 아동들의 사연을 전하기 위해 재능기부를 결정한 네 배우에게 감사드린다"며 "이번 특집 방송에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.박해수, 박지후, 장동윤, 안소희가 참여한 '동행' 여름방학 특집은 오는 8일부터 매주 토요일 오후 6시 KBS 1TV에서 60분간 방송된다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr