서강준과 안은진이 예상하지 못했던 얼굴합을 자랑하며 기대를 키운다./사진제공=KBS2

서강준과 안은진이 예상하지 못했던 얼굴합을 자랑하며 기대를 키운다./사진제공=KBS2

서강준과 안은진이 그 누구도 예상하지 못했던 얼굴합으로 첫 호흡을 맞춘다. 두 사람은 '너 말고 다른 연애'에서 10년째 장기 연애를 이어온 커플로 현실적인 멜로 서사를 그려낼 예정이다.KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'는 오는 9월 12일 첫 방송을 확정하고, 극 중 10년째 장기 연애를 이어가는 남궁호와 이미도의 커플 스틸을 3일 공개했다.'너 말고 다른 연애'(연출 황승기·이가람, 극본 유수지, 제작 유니켐)는 연애 10년 차 연인이 익숙했던 관계 속에서 낯선 감정을 마주하게 되는 현실 공감 멜로 드라마다. 결혼과 결별 사이에서 흔들리는 오래된 사랑을 통해 현실적인 연인의 관계를 그린다.캐스팅 소식이 알려진 이후 '멜로 비주얼 커플'이라는 반응을 얻고 있는 서강준과 안은진은 각각 남궁호와 이미도 역을 맡아 10년 차 연인의 이야기를 풀어낸다.이날 공개된 스틸에는 레스토랑에서 마주 앉아 데이트를 즐기는 남궁호와 이미도의 모습이 담겼다. 서로를 바라보는 자연스러운 시선에서는 오랜 시간을 함께한 연인 특유의 편안함과 미묘한 긴장감이 공존하며 두 사람의 관계에 대한 궁금증을 자아낸다.훈민제과 TF팀 대리 남궁호를 연기하는 서강준은 클래식한 올블랙 수트와 은은한 미소로 안정적인 분위기를 완성했다. 친화력과 유머, 다정함을 모두 갖춘 남궁호는 10년 동안 이미도와의 미래를 꿈꿔온 인물이다. 흑역사부터 생활 습관까지 공유했던 단단한 관계는 어느 순간 연인의 달라진 눈빛을 감지하면서 균열을 맞기 시작한다.영화감독 이미도 역의 안은진은 오프숄더 스타일링과 긴 생머리, 절제된 표정으로 캐릭터의 분위기를 표현했다. 가장 힘든 순간에도 남궁호와의 결혼을 당연한 미래로 여겼던 이미도는 익숙했던 일상에 예상치 못한 감정이 스며들면서 혼란을 겪는다.공개된 스틸만으로도 두 배우는 서로를 향한 눈빛과 분위기만으로 오랜 시간을 함께한 연인의 익숙함을 자연스럽게 표현하며 높은 싱크로율을 예고했다.제작진은 "'너 말고 다른 연애'는 오래 사랑한 연인이라면 누구나 한 번쯤 경험했을 감정을 담은 현실 멜로다. 서강준과 안은진이 완성할 10년 차 커플의 익숙함과 편안함, 그리고 그 안에 스며드는 미묘한 감정의 변화를 함께 지켜봐 달라"고 전했다.'너 말고 다른 연애'는 오는 9월 12일 오후 9시 20분 첫 방송 되며, 국내 방송과 동시에 아마존 프라임 비디오를 통해 전 세계 240여 개국에도 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr