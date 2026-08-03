SBS 전 예능본부장 최영인이 SM C&C에 합류했다. / 사진제공=SM C&C

SBS 전 예능본부장 최영인이 에스엠컬처앤콘텐츠(이하 SM C&C) 엔터사업부문 대표로 합류했다.3일 SM C&C는 엔터사업부문 신임 대표로 최영인 전 SBS 예능본부장을 선임했다고 밝혔다. SM C&C에 따르면 최영인은 엔터사업부문을 총괄하며 특히 디지털 스튜디오 사업 브랜딩과 고도화를 추진할 예정이다.최영인 엔터사업부문 대표는 서울대학교 동양사학과를 졸업하고 EBS와 SBS에서 36년간 콘텐츠 기획, 제작을 해왔다. SBS에서는 '야심만만', '힐링캠프', '미운 우리 새끼' 등을 제작했으며 제37회 백상예술대상 TV예능부문 작품상, 한국방송프로듀서상 TV예능부문 작품상 등을 수상했다. SBS 예능본부장 자리에서 물러난 뒤로는 스튜디오프리즘 제작 사업 부문 대표로 콘텐츠 제작 및 사업 다각화에도 총력을 기울였다.SM C&C는 MC·배우·아티스트 매니지먼트와 콘텐츠 IP, 광고 제작을 아우르는 엔터테인먼트 회사다. 소속 연예인으로는 강호동, 전현무, 서장훈, 장영란, 장도연 등이 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr