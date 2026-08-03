프로젝트 그룹 워너원 출신 가수 강다니엘이 군 복무 중 근황을 전했다.
강다니엘은 지난 2일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 혀를 빼꼼 내밀고 미소를 짓고 있는 이모티콘 하나와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 강다니엘이 휴가를 나왔다가 복귀하는 듯한 모습. 특히 그는 지속되는 무더위 속 군복을 착용하고 있음에도 미소를 잃지 않아 눈길을 끌었다.
한편 강다니엘은 지난 2월 육군 현역으로 입대했다. 기초군사훈련을 마친 그는 훈련소에서 조교로 복무 중이다. 2027년 8월 8일 전역 예정이다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
강다니엘은 지난 2일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 혀를 빼꼼 내밀고 미소를 짓고 있는 이모티콘 하나와 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 강다니엘이 휴가를 나왔다가 복귀하는 듯한 모습. 특히 그는 지속되는 무더위 속 군복을 착용하고 있음에도 미소를 잃지 않아 눈길을 끌었다.
한편 강다니엘은 지난 2월 육군 현역으로 입대했다. 기초군사훈련을 마친 그는 훈련소에서 조교로 복무 중이다. 2027년 8월 8일 전역 예정이다.
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