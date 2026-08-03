가수 강다니엘이 무더위 속에도 미소를 보이고 있다. / 사진=강다니엘 SNS

프로젝트 그룹 워너원 출신 가수 강다니엘이 군 복무 중 근황을 전했다.강다니엘은 지난 2일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 혀를 빼꼼 내밀고 미소를 짓고 있는 이모티콘 하나와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 강다니엘이 휴가를 나왔다가 복귀하는 듯한 모습. 특히 그는 지속되는 무더위 속 군복을 착용하고 있음에도 미소를 잃지 않아 눈길을 끌었다.한편 강다니엘은 지난 2월 육군 현역으로 입대했다. 기초군사훈련을 마친 그는 훈련소에서 조교로 복무 중이다. 2027년 8월 8일 전역 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr