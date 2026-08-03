김민경이 44년차 모태솔로라고 고백한다./사진=텐아시아DB

김민경이 44년차 모태솔로라고 고백한다./사진제공=채널A

개그우먼 김민경이 44년차 모태솔로임을 고백한다.3일 오후 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에서는 남편의 외도로 이혼한 돌싱 여성이 입은 충격적인 스토킹 피해 사건이 공개된다.이날 방송에는 사격 국가대표로 태극마크까지 달았던 일명 '예능계가 낳은 태릉인' 코미디언 김민경이 일일 탐정으로 출격한다. 특히 김민경이 '44년 차 모태솔로'라는 사실이 공개되자 데프콘은 "여기는 불륜, 이혼, 혼인 빙자 등 위험한 사건·사고 집합소인데, 연애도 아직인 분이 봐도 괜찮을지 모르겠다"며 우려를 표한다.이에 김민경은 "그런 게 제 전문이다. 연애 중인 친구들, 기혼인 친구들의 부부관계까지 다 저한테 고민 상담을 한다"고 말해 모두를 놀라게 한다. 이를 들은 데프콘은 "'말자쇼'에 이어 '민경쇼'도 하나 런칭해야겠다"고 거들며 분위기를 띄운다. 그러나 사건이 예상치 못한 방향으로 흘러가자 김민경은 "또 남자에 대한 믿음이 사라졌다", "믿을 사람 하나도 없다"며 분노를 감추지 못한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr