에스파/ 사진=텐아시아 DB

그룹 에스파(aespa)의 고척스카이돔 콘서트를 전 세계 극장에서 볼 수 있게 됐다.에스파는 오는 7일과 8일 양일간 서울 고척스카이돔에서 월드투어 '2026-27 aespa LIVE TOUR - SYNK : COMPLaeXITY' 서울 공연을 연다. 이번 공연은 새 월드투어의 출발점에자 에스파의 첫 고척돔 단독 콘서트라는 점에서 의미를 더한다.7일 공연은 한국을 포함한 전 세계 11개 지역, 146개 상영관에서 라이브 뷰잉으로 상영된다. 8일 공연은 Beyond LIVE와 Weverse를 통해 온라인 생중계될 예정이다.국내에서는 메가박스 구의이스트폴점, 목동점, 상암월드컵경기장점, 코엑스점에서 라이브 뷰잉이 진행된다. 이 가운데 구의이스트폴점, 목동점, 상암월드컵경기장점에는 AI 공간음향 기술이 적용된다. 해당 상영관에서는 4K 화질과 입체 음향으로 공연을 감상할 수 있다.에스파는 서울 공연 이후 북미와 남미, 유럽 등을 포함한 25개 지역을 돌며 월드투어를 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr