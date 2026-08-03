정준원이 '놀면 뭐하니'에 출연했다. / 사진='놀면 뭐하니' 영상 캡처

정준원이 '놀면 뭐하니'에 출연했다. / 사진='놀면 뭐하니' 영상 캡처

정준원이 '놀면 뭐하니'에 출연했다. / 사진='놀면 뭐하니' 영상 캡처

배우 정준원이 MBC '놀면 뭐하니?'에서 보여준 모습이 온라인에서 갑론을박을 낳고 있다. 하나의 대사를 여러 버전으로 연기해보는 미션에 연기자인 정준원이 소극적인 태도를 보인 것이다.지난 1일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에는 드라마 '유부녀 킬러'의 주연 배우 공효진과 정준원이 게스트로 출연했다. 방송 초반부터 정준원은 "정신이 없다. 머리가 멍해지는 것 같다"며 긴장한 모습을 보였다.유재석은 "우리 프로그램 본 적 있냐"고 물었다. 정준원은 우물쭈물하더니 "가볍게 보기 좋다"고 겨우 답했다. 이어 주우재와 유재석은 "왜 이렇게 어정쩡하게 앉아 있냐", "곧 떨어지겠다"며 농담을 건네며 분위기를 풀어주려 했다. 하지만 정준원은 어정쩡한 자세와 표정을 유지하며 시청자들까지 불편하게 했다. 정준원은 예능 분위기에 적응을 못했는지 "이 모든 게 연기하시는 거냐"는 엉뚱한 소리를 하기도 했다.논란이 커진 장면은 '한 문장 챌린지'였다. '몇 살이야?'라는 한 문장을 다양한 감정으로 연기하는 코너였다. 연기자인 정준원에게 그리 어려운 미션은 아니었다. 하지만 정준원은 제대로 한 마디도 하지 못한 채 어수룩하게 행동했다. 정준원의 행동에 유재석, 주우재, 허경환, 하하, 그리고 공효진까지 모두 의아해하는 모습이었다. 이들의 모습 위로 '?' 자막이 달리기도 했다.이에 유재석은 "다음 걸로 넘어가겠다"며 한 차례 상황을 정리하고, 다시 기회를 줬다. 보다 못한 공효진이 "시작!"이라며 응원했지만 정준원은 끝내 챌린지를 마무리하지 못했다. 결국 공효진이 대신 연기에 나서며 상황이 마무리됐다.일부 네티즌은 "유재석이 두 번이나 기회를 줬는데 끝내 못 했다", "배우라면 오디션이 일상 아니냐", "이미지 관리면 방향 잘못 잡았다", "출연료 받아놓고 왜 제대로 일 안 하냐" 등 의견을 냈다. 반면 "내향적인 성격이라 긴장한 것 같다"는 의견도 있었다.정준원은 현재 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'에서 공효진과 호흡을 맞추고 있다. '유부녀 킬러'는 킬러인 워킹맘의 고군분투 워라밸 사수기를 그린 작품이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr