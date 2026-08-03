기은세가 '엑스 더 리그'에 출연 중이다. / 사진=텐아시아DB

2일 '엑스 더 리그'가 방송됐다. / 사진=텐아시아DB

배우 기은세(43)가 ENA 신규 예능 '엑스 더 리그'에서 10년간 저탄고지 식단을 이어가고 있다고 밝혔다.지난 2일 방송된 '엑스 더 리그' 첫 회에서는 한국을 비롯해 미국, 일본, 중국, 태국, 인도네시아, 베트남, 싱가포르·말레이시아 등 9개국 8개 팀이 처음으로 한자리에 모였다. 40명의 글로벌 셀러들은 우승 상금 50만 달러(약 7억 원)와 'Global No.1 Seller' 타이틀을 목표로 첫 피칭에 나섰다.이날 티파니 영과 뱀뱀은 40명의 셀러에게 '엑스 더 리그'의 룰을 설명했다. 뱀뱀은 최종 우승 국가에 우승 상금 50만 달러(약 7억 원)와 200만 달러(약 30억 원) 규모의 특별 혜택이 주어진다고 밝혔다. 이어 각국 대표 셀러들이 차례로 소개된 가운데, 한국 대표 노희영은 "팀 코리아를 반드시 성공하는 브랜드로 만들겠다"며 자신있는 모습을 보였다.첫 주자로 나선 인도네시아 팀은 텀블러의 내구성을 강조하기 위해 제품을 바닥에 던지는 퍼포먼스를 선보였다. 하지만 제품이 찌그러지면서 현장은 술렁였다. 이어 대한민국 팀은 역할을 나눠 다이어트 제품 피칭에 나섰고, 기은세는 "제 몸매를 10년간 유지해온 비결이 바로 저탄고지"라며 자신의 경험을 바탕으로 제품을 소개했다.이어 싱가포르·말레이시아 팀은 실시간 라이브 방송 형식의 참여형 진행으로 피칭을 이어갔다. 베트남 팀은 팀 오너 후잉 타잉 투이엔이 단독으로 무대에 올랐지만, '팀 오너는 피칭할 수 없다'는 규정을 어기면서 아쉬움을 남겼다.피칭이 모두 끝난 뒤 40명의 셀러들이 직접 투표한 결과가 공개됐다. 베트남이 8위로 최하위에 머물렀고, 태국이 7위, 인도네시아가 6위, 중국이 5위를 기록했다. 대한민국과 일본은 공동 3위, 싱가포르·말레이시아는 2위에 올랐으며 미국이 1위를 차지해 '매출 5% 스틸권'을 획득했다. 미국 팀 캡틴 케이드는 "매출 5% 스틸권은 신중하게 결정하겠다"고 밝혔다. 이어진 예고편에서는 미국 팀이 스틸권을 사용할 국가를 결정하는 모습과 함께 20일간의 1라운드가 예고됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr