김지훈이 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서 재홍 역을 맡았다. / 사진제공=쿠팡플레이

김지훈이 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서 재홍 역을 맡았다. / 사진=텐아시아DB

배우 김지훈이 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서 불륜남을 연기하며 이목을 끌었다.지난달 31일 공개된 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'에서 김지훈은 인기 인테리어 인플루언서 경희(김혜수)의 연하 남편이자 배우인 재홍을 연기했다. 다정한 남편이자 배우로 살아가지만, 아내 몰래 이웃집 여자 수정(조여정)과 관계를 이어가는 인물이다.설정만 보면 비난받기 쉬운 캐릭터지만, 김지훈은 재홍을 단순한 악인으로 그리지 않았다. 외모와 능청스러운 태도, 철없는 허세를 더해 입체적인 인물로 표현했다. 재홍은 불륜 사건의 중심에 있는 인물을 넘어 경희와 수정, 두 가족을 연결하며 극 전개의 변화를 이끄는 역할이다.공개된 1·2화는 경희가 남편의 불륜 의혹을 추적하는 과정과 수정이 재홍에게 빠져드는 과정을 서로 다른 시점에서 그렸다. 두 사람의 관계가 드러난 뒤에는 의문의 시체와 난투극, 뺑소니 사고가 잇따르며 불륜을 넘어선 사건이 전개된다고 해 기대감을 높인다.김지훈은 능청스러운 연하 남편과 위험한 면모를 오가며 재홍의 양면적인 모습을 그려냈다. 또 위기 앞에서는 허둥대면서도 본능적으로 상황을 모면하는 모습으로 극의 긴장감 속 웃음을 더했다. 김혜수와의 부부 호흡에서는 오랜 결혼생활의 익숙함과 아내에게 가려진 남편의 열등감을 함께 표현하며 재홍 캐릭터를 입체적으로 완성했다.한편 총 8부작인 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 매주 금요일 오후 8시 쿠팡플레이에서 순차 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr