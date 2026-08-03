이상이가 '유부녀 킬러'에 출연 중이다. / 사진=텐아시아DB

이상이가 '유부녀 킬러'에 출연 중이다. / 사진=MBC

배우 이상이가 '유부녀 킬러'에서 열연 중이다.이상이는 지난 1일 방송된 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러' 2회에서 킹피셔를 추적하는 이동진 경위로 첫 등장했다.이동진은 살해 현장을 수사하던 중 피해자의 관자놀이를 정확히 관통한 총상과, 피해자가 아내를 살해했지만 음주운전 치사 혐의만 적용돼 출소한 인물이라는 사실을 확인했다. 이를 통해 킹피셔가 4년 만에 다시 움직이기 시작했음을 직감했다.총알의 궤적을 따라 저격 위치를 파악한 이동진은 짧은 순간에도 날카로운 관찰력과 침착한 판단력, 노련한 수사 감각을 보여줬다. 이어 "돌아온 것 같다. 반갑다, 킹피셔"라는 한마디와 빼곡히 정리된 킹피셔 수사 자료는 그가 오랜 시간 킹피셔를 추적해 온 인물임을 짐작하게 했다.극 말미 이동진은 현장에 붙어 있던 아기상어 스티커를 발견하며 유부녀 킬러 유보나(공효진 분)의 흔적을 포착했다. 이는 두 사람의 본격적인 추적전이 시작될 것을 예고했다.이상이는 절제된 연기로 이동진의 냉철한 면모를 표현했다. 특히 작은 표정 변화와 시선 처리로 캐릭터의 집념을 그려냈다. 앞서 배우 박지훈 주연의 드라마 '취사병 전설이 되다'에서 인상적인 연기를 보여준 이상이가 이번 작품에서는 또 어떤 모습을 보여줄지 주목된다.한편 '유부녀 킬러'는 매주 금, 토요일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr