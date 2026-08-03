악질 스토킹 사건의 전말이 공개된다./사진제공=채널A

악질 스토킹 사건의 전말이 공개된다./사진제공=채널A

악질 스토킹 용의자로 변태 취미를 가진 전 남자친구도 오른다.3일 오후 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에서는 남편의 외도로 이혼한 돌싱 여성이 입은 충격적인 스토킹 피해 사건이 공개된다.2년 전 남편의 사내 불륜으로 이혼한 뒤 현생에 치여 살던 의뢰인은 고등학생 딸의 권유로 소개팅을 시작했다. 예쁘게 꾸미고 새로운 사람들을 만나는 이른바 '화려한 돌싱 라이프'를 즐기며 오랜만에 설레는 일상을 되찾았다. 그러던 중 소개팅으로 헬스 트레이너를 만나 연인으로 발전했지만, 바람둥이였던 그의 실체를 알게 되면서 짧은 만남의 막을 내렸다. 이후 운명처럼 또 다른 남성을 만났다. 번듯한 대기업 과장인 그 역시 아내의 사내 불륜으로 이혼했다는 같은 아픔을 갖고 있어, 두 사람은 빠르게 가까워졌다.의뢰인의 딸도 만나보고 싶다는 진심 어린 말에 의뢰인은 "좋은 남편뿐 아니라 좋은 아빠도 될 수 있겠다"며 재혼까지 꿈꾸게 됐다. 그러나 탐정단의 조사 결과, 그 남성에게는 상상을 초월하는 변태적 취미가 숨겨져 있었고, 의뢰인은 또 한 번 이별을 겪게 된다.그러나 이때부터 악몽이 시작된다. 얼마 뒤 의뢰인은 "아무래도 스토킹을 당하는 것 같다"고 울먹이며 탐정단을 찾아온다. 의뢰인 모녀가 사용하는 샴푸와 생리대는 물론, 속옷까지 사이즈에 맞춰 익명으로 배달되는 섬뜩한 일이 벌어졌다. 사생활이 모두 노출된 듯한 소름 끼치는 상황에 의뢰인은 불안감과 공포에 휩싸인다. 이에 탐정단은 의뢰인 주변의 모든 남자를 용의선상에 놓고 조사를 시작한다. 최근 헤어진 '변태 전 남자친구', 이혼 후 첫 연애 상대였던 '바람둥이 헬스 트레이너', 의뢰인을 몰래 짝사랑해 온 '모태솔로 회사 동기', 의뢰인을 '못 먹는 감' 취급하며 호시탐탐 노리던 '옆집 언니 남편', 그리고 외도로 가정을 깨뜨린 '전남편'까지 5명이 스토킹범 후보에 오른다.누구도 배제할 수 없는 상황 속에서 탐정단은 기발한 함정을 통해 결정적 단서를 포착하고, 마침내 범인의 정체를 밝혀낸다. 예상 밖의 진실에 데프콘은 "정말 역겨운 인간이다"라며 격분하고, 김풍 역시 "철천지원수"라며 말을 잇지 못한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr