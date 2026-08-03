에이엠피 / 사진=FNC엔터테인먼트

에이엠피 / 사진=FNC엔터테인먼트

신인 보이 밴드 AxMxP(에이엠피)가 공연을 통해 다진 무대 경험을 안고 컴백한다.AxMxP는 오는 12일 미니 2집 'HELLO AxMxP'를 발매한다. AxMxP는 데뷔 앨범부터 힙합, 록, 팝, 발라드 등 다양한 장르를 바탕으로 청춘의 감정과 이야기를 담은 음악을 선보여 왔다. 멤버 하유준이 곡 작업에 참여한 이번 앨범에는 각자의 꿈을 안고 서울에서 만난 네 명의 소년이 밴드로 성장하는 과정을 담았다.AxMxP는 지난해 9월 정규 1집 'AxMxP'를 발표하며 데뷔했다. 정식 데뷔 전부터 버스킹과 각종 페스티벌 무대에 오르며 경험을 쌓았다. 이후 소속사 패밀리 콘서트와 '뷰티풀 민트 라이프 2025', '2025 부산국제록페스티벌' 등에 출연했다.이후 '카운트다운 판타지 2025 2026', 'PEAKBOX 2025 vol.2 : 사랑·청춘·행복', '2025 Someday Christmas 부산'을 비롯해 올해는 '2026 어썸뮤직페스티벌', '뷰티풀 민트 라이프 2026', '2026 서울 파크 뮤직 페스티벌', '2026 팔레트 페스티벌 고양', '사운드플래닛페스티벌 2026 인천' 등 여러 페스티벌 무대에 올랐다. 'KCON JAPAN 2026'에도 출연하며 해외 관객들과도 만났다.지난 3월에는 롤링홀 31주년 기념 공연의 일환으로 단독 콘서트 'DO IT MY WAY'를 개최했다. 데뷔 1년이 되지 않은 시점에서 약 120분 동안 공연을 진행하며 다양한 세트리스트를 선보였다.AxMxP의 새 미니 앨범은 오는 12일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr