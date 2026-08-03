배우 정은채가 '요정재형'에 출연해 이야기를 하고 있다. / 사진=정은채 SNS

배우 정은채가 고급스러운 분위기를 뽐냈다.정은채는 지난 2일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 다양한 이모티콘들과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 정은채가 유튜브 채널 '요정재형'에 배우 안보현과 출연한 모습. 특히 화이트 셔츠에 귀걸이만 착용한 그는 높은 콧대와 날렵한 턱선 등으로 특유의 고급스러운 분위기를 완성해 눈길을 끌었다.정은채는 이날 '요정재형'을 통해 금수저 설을 해명했다. 그는 어린 시절 영국 유학을 떠났던 경험을 떠올리며 "제가 갈 생각은 안 했고 부모님이 보내셨다"고 말했다. 이어 "집 평수 좁혀가면서 공부했다. 아버지께서 정말 평범한 직장 생활을 평생 하셨으니 유학을 보내시긴 정말 힘드셨을 것"이라고 언급했다.한편 정은채는 오는 7일 SBS 금토드라마 '재벌X형사2'로 시청자와 만난다. 그는 극 중에서 대테러팀 에이스 주혜라로 열연할 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr