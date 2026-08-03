비트 부부의 근황이 공개된다./사진제공=MBC

비트 부부의 근황이 공개된다./사진제공=MBC

‘비트 가족’과 ‘비방 부부’의 근황이 공개된다.3일 오후 9시 방송되는 MBC 예능 ‘오은영 리포트-결혼 지옥’(이하 ‘결혼 지옥’) 179회는 ‘애프터 특집’ 2탄으로 꾸려진다. 이날 방송에서는 아들의 모든 선택을 통제하며 비트죽을 강요했던 엄마와 세 차례 대학을 자퇴한 아들의 일상이 공개된다. 투자에 빠져 거액을 잃고 금고까지 부쉈던 ‘비방 부부’ 남편의 근황도 점검한다.지난 3월 출연한 ‘비트 가족’을 다시 만난다. 방송 당시 엄마는 성인이 된 아들의 식사와 생활 습관은 물론, 심지어는 배변까지 통제했다. 특히 비트와 각종 재료를 한데 섞어 만든 죽을 아들에게 매일 강요해 MC들마저 경악하게 했다. 엄마의 통제에서 벗어나지 못한 아들은 대학을 세 차례 자퇴한 뒤 온종일 게임만 하는 생활을 이어가고 있었다.이날 제작진과 만난 ‘비트 가족’ 엄마는 “몰매를 많이 맞았다. 악성 댓글을 보고 처음에는 굉장히 충격받고 상처받았다”라고 방송 후 반응에 대해 솔직하게 털어놓는다. 이에 제작진은 모두에게 충격을 안겼던 엄마의 식탁을 긴급 점검한다. 당근과 애호박, 양파, 양배추, 토마토를 한꺼번에 써는 엄마의 모습에 또다시 정체불명의 건강식을 만드는 것은 아닌지 긴장감이 감돈다. 제작진은 냉동고 깊숙한 곳에서 비트를 발견, 비트 강박을 버리지 못한 것인지 이목이 쏠린다.세 차례 자퇴를 반복했던 아들의 일상에도 예상 밖 변화가 생겼다는 후문이다. 점심 무렵 일어나 저녁까지 게임만 했던 아들은 “인생에 하나라도 마침표를 찍어보자는 마음”으로 도전한 놀라운 근황을 전한다. 게임에 몰두했던 아들이 새롭게 시작한 일은 무엇일지 주목된다.‘비방 부부’의 근황도 공개된다. 남편은 22년간 투자에 중독돼 5억 원을 탕진한 것도 모자라, 투자금을 마련하기 위해 금고를 부수고 돈을 가져간 사실까지 털어놧다. 방송 이후 남편은 ‘비밀의 방’에서 투자에 사용했던 컴퓨터를 당장 치우겠다고 약속했고, 실제로 방을 정리한 인증 영상까지 제작진에게 보냈다.다시 찾은 ‘비방 부부’의 집에서 충격적인 장면이 포착된다. 남편이 또다시 컴퓨터방에 홀로 앉아 있었던 것. 방 안에는 치웠다던 컴퓨터뿐만 아니라 두 대의 모니터까지 자리하고 있어 이목을 집중시킨다. 남편이 또 다시 뚫어져라 바라보고 있는 것의 정체는 무엇일지 궁금증이 모인다.남편은 큰아들이 건넨 의문의 종이 한 장을 받아들고 오열한다. 남편은 “어쩌다 여기까지 왔나 싶다. 땅을 치고 통곡하고 싶다”라며 사무치게 후회하는 모습을 보인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr