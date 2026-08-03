연애 리얼리티 프로그램 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 출연자 박지연이 망고스틴그룹과 전속계약을 체결했다.박지연은 방송에서 솔직하고 편안한 이미지로 주목받았다. 방송 이후에는 SNS를 통해 일상과 라이프스타일 콘텐츠를 선보이며 활동을 이어가고 있다.망고스틴그룹은 박지연의 개성과 콘텐츠 제작 역량을 바탕으로 디지털 플랫폼 콘텐츠와 브랜드 협업 등 다양한 활동을 지원할 계획이다.망고스틴그룹은 디지털 마케팅과 MCN 사업 경험을 토대로 인플루언서, 유튜버 등 여러 크리에이터와 협업해 왔다. 자체 유튜브 채널 '알이즈웰'을 운영하고 팟캐스트 등 자체 콘텐츠도 제작하고 있다.현재는 크리에이터 발굴과 성장을 지원하는 '크리에이터 유튜브 발전소' 프로젝트를 추진 중이다. 콘텐츠 기획과 제작을 비롯해 브랜딩, 광고, 수익화 등을 지원한다.한상필 망고스틴그룹 대표는 "크리에이터가 가진 고유한 매력을 콘텐츠와 브랜드의 가치로 연결하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 역량 있는 크리에이터를 발굴하고 다양한 분야에서 성장할 수 있도록 지원을 확대하겠다"고 말했다.망고스틴그룹은 박지연과의 전속계약을 계기로 크리에이터 매니지먼트와 브랜드 협업 콘텐츠 사업을 확대할 예정이다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr