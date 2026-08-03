장신영이 탄탄한 몸매를 자랑했다. / 사진=장신영 SNS

장신영이 탄탄한 몸매를 자랑했다. / 사진=장신영 SNS

배우 장신영이 군살 없는 탄탄한 몸매를 자랑했다.장신영은 지난 2일 자신의 SNS에 별다른 글 없이 여행지에서 찍은 사진 여러 장을 게재했다.사진 속 장신영은 바다에서 물놀이하는 모습이다. 남색 모자에 검은색 수영복을 입은 그는 매끈한 각선미와 탄탄한 등 근육을 뽐냈다. 육아 중에도 여전히 빛나는 늘씬한 몸매와 밝은 표정이 시선을 사로잡았다.다른 사진에서 장신영은 쪼그려 앉아 바다를 응시했다. 선글라스를 착용한 채 카메라를 응시해 밝은 에너지를 보여주기도 했다. 여행을 즐기고 있는 행복한 모습이 눈길을 끈다.장신영은 2018년 배우 강경준과 재혼했다. 슬하에 2남을 두고 있다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr