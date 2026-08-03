손나은인줄 알았는데…운동선수 친동생, DNA가 우월해

프로골퍼 손새은이 언니 손나은을 떠올리게 하는 비주얼로 시선을 사로잡았다.손새은은 최근 자신의 SNS를 통해 밤거리를 걷는 모습을 담은 사진을 공개했다.공개된 사진 속 손새은은 블랙 크롭 티셔츠와 와이드 팬츠를 매치한 올블랙 스타일링으로 도회적인 분위기를 자아냈다. 군더더기 없는 슬림한 몸매와 짧은 단발 헤어가 어우러지며 모델 같은 비율을 완성했다.무엇보다 무표정한 얼굴과 또렷한 이목구비가 시선을 끈다. 차분한 분위기 속에서도 언니인 배우 손나은을 떠올리게 하는 눈매와 얼굴선이 닮은 분위기를 자아내며 '우월한 유전자'를 실감하게 했다. 밤거리의 은은한 조명까지 더해져 마치 한 편의 영화 속 장면 같은 감성을 완성했다.팬들은 "언니랑 정말 닮았다", "분위기가 손나은 그 자체", "자매 모두 화보다", "프로골퍼인데 모델 같다" 등의 반응을 보이며 감탄을 이어갔다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr