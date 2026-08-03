사진제공=BIGHIT MUSIC

그룹 코르티스가 미국 음악 축제 '롤라팔루자 시카고' 공연을 마무리했다.소속사 빅히트뮤직에 따르면 코르티스는 1일(현지시간) 미국 시카고에서 열린 '롤라팔루자'의 메인 무대 'T-모바일' 스테이지에 올랐다. 이날 무대에서 코르티스는 약 40분간 총 11곡을 소화했다.'GO!'(고!)와 'What You Want'(왓 유 원트)로 포문을 연 코르티스는 'REDRED'(레드레드), 'ACAI'(아사이), 'YOUNGCREATORCREW'(영크리에이터크루) 등 주요 곡들을 연이어 선보였다. 현장을 채운 5만여 명의 관객이 호응을 보냈으며, 'TNT' 리믹스 무대에서는 멤버들이 객석 쪽으로 내려가 관중과 가까이 만났다.공연 도중 미국 힙합 가수 주시 제이가 무대에 올라 신곡 'Motion'(모션)의 합동 무대를 선보이기도 했다.이번 무대는 위버스, 디즈니 플러스, 훌루 등을 통해 전 세계로 생중계됐다. 이 중 위버스 라이브 시청자 수는 185개국 약 16만 7000명으로 집계됐다.코르티스는 소속사를 통해 미니 2집 'GREENGREEN'(그린그린)을 작업하며 구상했던 무대 열기를 직접 느껴 뜻깊었다고 소감을 전했다.'롤라팔루자' 일정을 마친 코르티스는 오는 4일 캐나다 토론토를 시작으로 북미 6개 도시를 도는 첫 투어 'PUT YOUR PHONE DOWN'(풋 유어 폰 다운)에 나선다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr