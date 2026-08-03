보이넥스트도어 / 사진=KOZ

보이넥스트도어 / 사진=KOZ

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 부산 공연에서 하반기 활동 일정을 공개했다.보이넥스트도어(성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학)는 지난 7월 31일부터 8월 2일까지 부산 사직실내체육관에서 'BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN BUSAN'을 개최했다.공연 중 멤버들은 "8월 18일 일본에서 두 번째 디지털 싱글을 발표하고, 9월 28일에는 정규 1집 리패키지로 더 많은 팬분들과 만날 것"이라고 밝히며 향후 활동 계획을 전했다.보이넥스트도어가 일본 신곡을 발표하는 것은 지난해 8월 이후 약 1년 만이다. 그룹은 오는 21일부터 23일까지 가나가와 K-아레나 요코하마에서 첫 월드투어 일본 공연 'BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.2' IN JAPAN'을 시작한다.이날 공연에서는 '06070'을 시작으로 'VIRAL', 'Hollywood Action' 등 다양한 곡이 이어졌다. 멤버들은 무대 곳곳을 오가며 관객들과 호흡했고, 퍼포먼스와 라이브 무대를 선보였다. 특히 'I Feel Good'과 'Earth, Wind & Fire' 무대에서는 팬들의 떼창과 함성이 커졌다.보이넥스트도어는 "'부산은 낭만의 도시'라는 말이 실감 난다. 원도어(ONEDOOR. 팬덤명)의 에너지가 너무 뜨겁다"라며 "서울에 이어 부산에서도 공연할 수 있어 정말 기쁘다. 잊지 못할 좋은 추억을 남겨드리기 위해 고민하며 열심히 준비했다. 함께해주셔서 감사하고, 앞으로도 원도어와 함께 행복하고 싶다"고 소감을 밝혔다.부산 공연을 마친 보이넥스트도어는 일본 투어에 돌입한다. 가나가와를 시작으로 사가, 오사카, 미야기, 나가노를 찾으며, 정규 1집 리패키지 발매 이후에는 국내 활동을 이어간다. 이후 10월 10~11일 치바 공연으로 일본 투어를 마무리할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr