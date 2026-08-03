방탄소년단 월드컵 하프타임쇼 / 사진=빅히트 뮤직

방탄소년단 / 사진 제공=빅히트 뮤직

미국 대중음악 시상식 그래미 어워즈가 '베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스' 부문을 신설한 것을 두고 잡음이 이어지고 있다. 주최 측은 아시아 음악을 더 폭넓게 조명하기 위한 결정이라고 설명했지만, 조명하는 것과 별도의 울타리 안에 넣는 것은 다른 문제다.그룹 방탄소년단(BTS)이 제69회 그래미 어워즈에 음악을 출품하지 않겠다고 밝히면서 신설 부문을 둘러싼 논란도 확산했다. 멤버들은 지난달 29일 각자의 SNS에 같은 내용의 글을 올려 "올해 그래미 어워즈에 출품하지 않기로 했다"며 "음악이 지역이나 언어로 구분되기보다 음악 그 자체로 들리고 사랑받을 수 있기를 바란다"고 밝혔다. 그래미 측이 지난 6월 신설한 '베스트 아시안 팝 뮤직 퍼포먼스' 부문을 겨냥한 사실상의 보이콧이라는 해석이 나온 배경이다.그래미를 주관하는 레코딩 아카데미의 하비 메이슨 주니어 CEO는 직접 해명에 나섰다. 그는 해당 부문이 "아시아에서 탄생한 팝 음악의 깊이와 다양성, 놀라운 성장을 기념하기 위해 만들어졌다"고 설명했다. 아울러 장르와 관계없이 자격을 갖춘 모든 음원은 올해의 레코드와 올해의 앨범 등 제너럴 필드 부문에 출품할 수 있다고 강조했다.그래미 측의 설명대로 신설 부문이 기존의 출품 기회를 제한하는 것은 아니다. 선택지를 하나 더 마련해 아시아 대중음악이 후보에 오르고 수상할 가능성을 넓히겠다는 취지도 이해할 수 있다.그럼에도 논란이 가라앉지 않는 이유는 음악을 분류한 기준에 있다.그래미는 오랫동안 팝, 록, R&B, 랩, 재즈, 컨트리 등 음악적 특성과 전통을 기준으로 부문을 나눠 왔다. 반면 '아시안 팝'은 하나의 장르로 명확히 정의하기 어렵다는 목소리가 많다. 신설 부문은 아시아 시장에서 탄생했거나 널리 인정받은 팝 음악 가운데 하나 이상의 아시아 언어가 의미 있게 사용된 곡을 대상으로 한다. 음악적 형식뿐 아니라 지역과 언어가 자격 요건에 포함된 셈이다.더욱이 '아시아'라는 범주는 지나치게 넓다. 한국의 K팝과 일본의 J팝은 음악 산업의 구조와 창작 방식, 시장의 역사부터 다르다. 중국어권의 C팝과 태국의 T팝, 베트남과 인도의 대중음악 역시 각기 다른 문화적 배경에서 성장했다. 서로 다른 음악을 '아시안 팝'이라는 하나의 이름 아래 묶으면, 개별 문화와 음악이 지닌 차이는 뒷전으로 밀릴 수 있다. 다양성을 확대한다는 명분으로 여러 음악을 하나의 지역적 범주에 넣는 것이 오히려 다양성을 평면화하는 결과를 낳을 수 있다는 지적이다.그래미는 신설 부문이 아시아 음악에 대한 인정의 폭을 넓히기 위한 것이라고 설명한다. 메인 부문 출품도 가능하기 때문에 아시아 아티스트를 별도의 부문에 가두는 장치는 아니라는 입장이다.그러나 이 설명만으로는 "왜 아시아의 팝 음악을 하나의 부문으로 묶어야 했느냐"는 질문에 충분하지 않다. 별도의 상을 만들어 기회를 늘리는 방식이 진정한 포용인지, 기존의 중심부와 주변부를 다시 확인하는 분류인지도 따져봐야 한다.그래미가 다양성을 강조하려 했다면 지역의 이름을 붙인 새로운 울타리를 만드는 것보다 제너럴 필드에서 비영어권 음악이 공정하게 평가받을 수 있는 환경을 강화하는 데 우선순위를 둘 수도 있었다. '아시아 음악'을 조명한다는 명분 아래 '아시아'라는 규정이 앞에 붙는 순간, 음악 자체보다 출신 지역과 그 언어를 먼저 떠올리게 된다.BTS의 선택이 주목받는 이유도 여기에 있다. BTS는 신설 부문이 없어도 그래미 주요 부문에서 경쟁해 온 팀이다. 동시에 신설 부문의 유력한 후보가 될 수 있는 아시아 아티스트이기도 하다. 수상 가능성이 하나 더 생겼음에도 출품하지 않겠다고 밝힌 것은 유불리보다 음악을 지역과 언어로 구분하는 기준에 동의할 수 없다는 원칙을 앞세운 결정으로 풀이된다.그래미는 세계적으로 높은 권위를 인정받는 음악 시상식이다. 그런 무대에 공개적으로 문제를 제기하는 것은 아티스트에게도 적지 않은 부담이다. BTS가 출품 거부를 선언하면서 신설 부문을 둘러싼 문제도 팬덤 내부의 논쟁을 넘어 세계 대중음악계가 고민해야 할 문제로 떠올랐다.아시아 음악을 위한 자리를 새로 마련했다는 사실만으로 다양성이 실현되는 것은 아니다. 서로 다른 음악을 광대한 지역의 이름 아래 묶는 순간, 포용을 위해 만들어진 부문이 또 다른 경계가 될 수 있다.BTS가 거부한 것은 단순한 출품 절차만이 아니다. '아시안 팝'이라는 이름으로 음악을 다시 분류하는 방식이다. 그래미가 진정 다양성을 이야기하고 싶다면 새로운 경계를 세우기 전에, 기존의 경계가 왜 비영어권 음악에 더 높게 작용해 왔는지부터 돌아봐야 한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr