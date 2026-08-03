‘레즈비언 부부’ 곽선희, 몸짱 아내 자랑…배에 복근이 쫙 갈라져있네

레즈비언 크리에이터 곽선희가 아내와 함께한 근황을 공개하며 건강미 넘치는 비주얼을 자랑했다.곽선희는 최근 자신의 SNS를 통해 거울 셀카 한 장을 게재했다.공개된 사진에는 운동복 차림으로 나란히 선 곽선희와 아내의 모습이 담겼다. 두 사람은 크롭 톱과 반바지를 매치한 편안한 스타일링으로 헬스장에서 운동을 마친 듯한 분위기를 연출했다.특히 꾸준한 운동의 결과가 드러나는 탄탄한 몸매가 시선을 사로잡았다. 곽선희는 선명한 복근과 단단한 어깨 라인을 자랑했고, 아내 역시 잘록한 허리와 군살 없는 복부를 드러내며 건강미를 뽐냈다. 자연스럽게 서로의 허리 쪽을 정리해주는 모습에서는 편안한 부부의 일상도 엿보였다.오랜만에 함께 공개된 부부 사진에 팬들은 "두 사람 보기 좋다", "운동 정말 열심히 했나 보다", "건강한 커플의 정석", "복근이 멋지다" 등의 반응을 보이며 응원을 보냈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr