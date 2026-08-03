맹승지, 또 성형 고민중…이번엔 이마거상 할까

개그우먼 맹승지가 또 한 번 성형 고민을 털어놨다.맹승지는 최근 자신의 SNS를 통해 "요즘 세대는 스마트폰 때문에 노화가 빨라져서 20~30대도 이마거상을 많이 한다고 하네요"라는 글과 함께 영상을 공개했다.영상 속 맹승지는 머리를 뒤로 넘긴 채 손으로 이마를 당겨보며 이마거상 수술 후 모습을 직접 시뮬레이션하는 듯한 모습을 보였다. 또 카메라를 가까이 비추며 얼굴 변화를 꼼꼼히 살펴보는 등 진지하게 고민하는 모습도 담겼다.이어 그는 "인위적일까 같지도 않아서 고민되네요?! 할까요? 말까요?"라며 팬들에게 의견을 구했다. 성형 여부를 확정한 것은 아니지만, 시술과 수술 사이에서 고민하는 솔직한 심경을 드러낸 것이다.맹승지는 최근에도 인중 부위 변화를 공개하며 미용 시술과 성형에 대한 고민을 숨기지 않는 모습을 보여 화제를 모은 바 있다. 이번에는 이마거상까지 언급하며 외모 관리에 대한 높은 관심을 드러냈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr