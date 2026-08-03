이효리가 근황을 공개했다. / 사진=이효리 SNS

가수 이효리가 셀카로 일상을 공개했다.이효리는 지난 2일 자신의 SNS에 별다른 글 없이 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 이효리는 흰색 티셔츠를 입고 내추럴한 모습으로 셀카를 찍고 있다. 이효리는 카메라를 향해 입술을 내밀었다. 선글라스를 착용한 그는 화장기 없는 모습으로 남다른 아우라를 뽐냈다.다른 한편에서는 이효리의 홀쭉한 볼과 날렵한 턱선 등으로 선명해진 얼굴선을 두고 우려를 나타내기도 했다. 최근 요가원과 관련된 언급으로 스트레스를 받아 살이 빠진 게 아니냐는 반응이 이어졌다.최근 이효리는 자신이 운영하는 '아난다 요가' 공식 SNS를 통해 일부 수련생의 선 넘은 행동을 지적한 바 있다. 그는 "배우러 왔으면 수련생입니다. 가르치는 건 본인 요가원에서 가르치세요"라고 단호하게 말했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr