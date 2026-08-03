사진제공=PLEDIS Entertainment

그룹 TWS(투어스)가 일본 두 번째 싱글의 타이틀곡 뮤직비디오를 공개했다.TWS(신유, 도훈, 영재, 한진, 지훈, 경민)는 3일 0시 공식 유튜브 채널을 통해 일본 싱글 2집 'SODA SODA'(소다 소다)의 동명 타이틀곡 뮤직비디오를 선보였다.이번 영상은 철거를 이틀 앞둔 해변가 매점 '소다 하우스'를 배경으로 제작됐다. 이별을 앞두고 불안을 느끼는 멤버 신유를 다른 멤버들이 다독이는 연출을 통해 여섯 멤버의 유대감을 나타냈다.타이틀곡 'SODA SODA'는 시티팝 사운드를 바탕으로 상대에게 느끼는 설렘을 탄산에 비유한 곡이다. 멤버 경민, 영재, 지훈이 작곡 작업에 참여했다.이번 싱글에는 타이틀곡을 포함해 수록곡 'Palm Tree', 미니 2집 타이틀곡 '내가 S면 넌 나의 N이 되어줘'의 일본어 가사 버전까지 총 3곡이 담겼다.TWS는 3일 일본 현지에서 스페셜 쇼케이스를 진행하고, 4일 싱글 2집을 정식 발매한다. 이어 7일 '메자마시 WANGAN 페스티벌', 14일과 16일 '서머 소닉 2026' 무대에 오를 예정이다. 오는 28일부터는 후쿠오카, 효고, 가나가와를 순회하는 일본 투어 '2026 TWS TOUR '24/7:FOR:YOU' IN JAPAN' 일정을 시작한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr