'1박 2일' 시청률이 4주 연속 하락세를 그렸다. / 사진=KBS 2TV '1박 2일 시즌4' 방송 캡처

지난 2일 방송된 '1박 2일'에서 멤버들은 독특한 콘셉트의 여름 바캉스를 즐겼다. / 사진=KBS 2TV '1박 2일 시즌4' 방송 캡처

'1박 2일'이 4주 연속 시청률 하락세를 이어간 가운데, '옆동네 해외 바캉스' 편의 첫 번째 이야기가 공개됐다.지난 2일 방송된 KBS 2TV 예능 '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 여섯 멤버의 '옆동네 해외 바캉스' 첫 번째 이야기가 그려졌다. 이날 시청률은 6.0%를 기록했다. 334회 7.4%를 시작으로 6.6%, 6.4%, 6.3%에 이어 이번 회차까지 6.0%를 기록하며 4주 연속 하락세를 보였다.멤버들은 바캉스 복장으로 오프닝에 등장한 뒤 코용택 팀(김종민·이용진·이기택)과 준문철 팀(문세윤·이준·딘딘)으로 나뉘어 마일리지 적립 미션을 시작했다. 적립한 마일리지는 저녁 식사에 사용할 수 있는 방식으로 진행됐다.첫 번째 목적지는 영국 콘셉트의 테마 정원이었다. 멤버들은 '캐리어 컬링' 미션에 도전했고, 딘딘의 캐리어만 마일리지존에 들어가면서 준문철 팀이 500마일리지를 먼저 확보했다. 이어 두 팀은 말레이시아 코타키나발루를 콘셉트로 한 가평 빠지에서 '서머 물놀이 패키지' 미션을 펼쳤다. 준문철 팀은 1라운드를 내줬지만 2라운드 '수상 고싸움'과 3라운드 '깃발 이어 달리기'를 연달아 따내며 최종 승리를 거뒀다. 세 사람은 7000마일리지와 함께 점심 식사를 획득했다.점심 메뉴는 초대형 '샹들리에 바비큐'였다. 문세윤, 이준, 딘딘은 바비큐를 즐겼고, 이를 지켜보던 김종민은 제작진에게 "이거 못 참겠는데? 야외 취침할 테니까 먹게 해 줘"라고 말해 웃음을 자아냈다. 이후 멤버들은 태국 치앙마이 콘셉트의 숲속 카페로 이동해 '입술로 말해요' 미션에 도전했다. 이준과 딘딘의 활약으로 준문철 팀은 다시 승리하며 5000마일리지를 추가했고, 디저트 음료도 함께 즐겼다.네 번째 목적지인 스위스 콘셉트의 양떼 목장에서는 '게릴라 데이트 양' 미션이 진행됐다. 제한시간 동안 더 많은 양을 모으는 방식으로 승부를 겨룬 결과 준문철 팀은 7마리, 코용택 팀은 5마리를 모아 각각 2100마일리지와 1500마일리지를 적립했다.모든 미션을 마친 멤버들은 프랑스 콘셉트의 베이스캠프로 향했다. 베이스캠프에 도착한 멤버들은 각 팀이 모은 마일리지를 코인으로 교환한 뒤 숙소에 입성했다. 그러나 미니바, 에어컨, 객실 이용까지 모두 코인을 사용해야 한다는 규칙을 확인하고 당황한 반응을 보였다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr