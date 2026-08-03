배우 정은채가 영국 유학을 둘러싼 '금수저 설'에 선을 그으며 부모님의 희생을 떠올렸다./사진=텐아시아DB

배우 정은채가 영국 유학을 둘러싼 '금수저 설'에 선을 그으며 부모님의 희생을 떠올렸다./사진=정재형 유튜브 채널 캡처

배우 정은채가 영국 유학을 둘러싼 '금수저 설'에 선을 그으며 부모님의 희생을 떠올렸다./사진=정재형 유튜브 채널 캡처

배우 정은채가 영국 유학을 둘러싼 '금수저 설'에 선을 그으며 부모님의 희생을 떠올렸다.지난 2일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '너희 이야기는 드라마로 써도 돼'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 오는 7일 첫 방송 되는 SBS 새 금토 드라마 '재벌X형사 2'의 안보현과 정은채가 게스트로 출연했다.정은채는 학창 시절 영국으로 유학을 떠난 배경을 언급하며 "내가 먼저 가겠다고 한 게 아니라 부모님이 보내셨다"고 말했다. 이어 "원래는 외향적이고 친구도 많았는데, 당시에는 동양인도 많지 않았고 언어 장벽도 커서 자연스럽게 내성적으로 변했다"고 회상했다.그는 "눈치로 모든 걸 익혀야 하는 환경이었다. 말수가 줄었고, 그림은 말을 하지 않아도 나를 표현할 수 있는 수단이었다"고 했다. 이어 "그림만 잘 그리면 인정받을 수 있어서 자연스럽게 미술을 전공하게 됐다"고 설명했다.영국 런던의 센트럴 세인트 마틴 예술대학을 중퇴한 정은채는 데뷔 후 꾸준히 따라다닌 '금수저' 이미지에 대해서도 입을 열었다. 정은채는 "부모님이 집 평수까지 좁혀가면서 공부를 시켜주셨다"며 "아버지는 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'의 김 부장처럼 평범한 직장인이셨다. 유학비를 감당하는 게 결코 쉬운 일이 아니었을 것"이라고 말했다. 이어 "제가 사회생활을 하고 직접 돈을 벌기 시작하면서 '정말 힘드셨겠다'는 생각이 들더라"며 부모를 향한 고마움과 미안한 마음을 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr