2일 '결혼의 완성' 10회가 방송된다. / 사진제공=KBS

2일 '결혼의 완성' 10회가 방송된다. / 사진제공=KBS

'결혼의 완성' 남궁민과 이설이 상처를 털어놓고 화해에 나선다.지난 1일 방송된 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '결혼의 완성' 9회는 닐슨코리아 기준 분당 최고 시청률 8.9%, 전국 시청률은 7.6%(전국 가구 전체 기준)를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. 앞서 동시간대 방영된 SBS 드라마 '김부장'의 종영 이후 시청률 상승세를 보이고 있다.앞서 9회에서는 노만희(김대명 분)가 병원으로 향했다는 소식을 들은 강태주(남궁민 분)가 아내 고세윤(이설 분)을 찾아 나선 가운데, 고세윤 앞에 피 묻은 망치를 든 노만희가 나타나 긴장감을 높였다. 특히 고세윤이 강태주의 전화를 받지 못한 채 지하주차장을 걸어가는 장면은 9회 분당 최고 시청률 8.9%를 기록했다.2일 방송되는 10회에서는 강태주(남궁민 분)와 고세윤(이설 분)이 납치 사건 이후 쌓여 있던 오해와 감정을 마주한다. 집으로 돌아온 강태주는 거실에 앉아 있는 고세윤을 발견하고 말없이 다가선다. 고세윤은 눈물을 흘리며 그동안 참아왔던 속마음을 털어놓고, 두 사람은 서로를 끌어안는다. 강태주가 모든 진실을 고세윤에게 밝힐지, 딸의 응급수술 현장에 가지 못했던 이유가 공개될지 관심이 쏠린다.'결혼의 완성' 10회는 이날 오후 9시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr