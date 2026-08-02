박진영이 '전지적참견시점'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

박진영이 '전지적참견시점'에 출연했다. / 사진=MBC

가수 박진영이 '전지적 참견 시점'에서 JYP 구내식당에 2천만 원을 들인다고 밝혔다.지난 1일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에서는 박진영의 회사 생활이 공개됐다.방송에서 박진영은 8년째 함께한 팀장, 매니저, 퍼포먼스 디렉터와 구내식당에서 식사했다. 유기농 식재료를 사용하는 구내식당은 김치 비용에만 연간 2억 2천만 원이 들어가는 것으로 알려졌다. 박진영은 과거 편의점 음식으로 끼니를 때우던 연습생들을 보며 죄책감을 느꼈고, 회사에 있는 동안만큼은 자식처럼 건강하게 먹이고 싶었다고 밝혔다. 또한 몸이 아팠던 팀장에게 직접 건강 관리법을 정리해 보내는 등 직원들의 건강을 세심하게 챙기는 모습도 공개됐다.또 박진영은 업무를 배우고 실수를 줄이는 과정에서의 어려움은 필요하지만 "상사의 기분을 살피느라 힘들어하는 일은 없어야 한다"며 자신의 리더십 철학을 밝혔다. 이어 자신이 처음 뽑은 직원인 방시혁을 언급하며 "나에게 잘 보이려 하지 않았다"고 회상했고, 상대가 눈치를 보지 않고 편하게 일할 수 있는 환경이 중요하다는 생각을 전했다.이후 박진영은 대중문화교류위원회 공동위원장 자격으로 청와대를 찾아 강훈식 대통령 비서실장, 최휘영 문화체육관광부 장관과 만났다. 그는 이들과 함께 글로벌 K-컬처 프로젝트 '패노메논' 구상을 발표했다. 회의를 마친 뒤에는 신곡 촬영장으로 이동해 체지방률 9.2%로 관리한 몸과 형광 의상으로 무대를 소화했다. 꾸준한 자기 관리와 에너지 넘치는 모습도 눈길을 끌었다.한편 다음 주 방송에서는 걸그룹 리센느가 '전지적 참견 시점' 최초의 완전체 단독 게스트로 출연한다. 새 숙소에서의 일상과 새벽 국밥 먹방, 팬들을 위한 역조공 준비 과정이 공개되며 활동을 마무리하며 처음 털어놓는 진솔한 이야기와 멤버들의 팀워크도 함께 그려질 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr