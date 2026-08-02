스트레이 키즈 현진 / 사진=텐아시아 DB

그룹 스트레이 키즈가 무더위 속 5회 공연을 진행하며 습진이 생겼다고 털어놨다.스트레이 키즈(Stray Kids·방찬, 리노, 창빈, 현진, 한, 필릭스, 승민, 아이엔)는 2일 서울 송파구 KSPO DOME(케이스포돔)에서 새 월드투어 'Stray Kids World Tour '(런 잇) 서울 공연을 열었다. 지난달 25, 26, 29일과 이달 1, 2일 총 5회에 걸쳐 진행된 서울 공연의 대미를 장식하는 무대다.스트레이 키즈는 무더위 속 총 5회 공연을 소화했다. 현진은 "5일 동안 땀 흘리면서 공연했더니 엄지에 습진이 생겼다"고 고백했다. 이어 "우리의 열정이 이 정도"라고 말해 환호를 끌어냈다. 다른 멤버들도 "현진이만 그런 게 아니다. 손가락이 불었다"며 공감했다. 리노는 "잘 씻고 다녀라"라고 농담해 웃음을 자아냈다.멤버들이 서로의 손을 살펴보던 가운데, 창빈은 "막내만 안 그렇다"고 말했다. 이에 막내 아이엔은 "난 대신 발가락에 있던 굳은살이 벗겨졌다"고 말해 멤버들을 놀라게 했다.한편, 스트레이 키즈는 오는 7일 오후 1시(미국 동부 시간 기준 0시) 새 미니 앨범 'THIS & THAT'을 발매한다. 9월에는 브라질 대형 음악 페스티벌 '록 인 리오'(Rock in Rio)에 출연하며 글로벌 행보를 이어간다. 또한 스트레이 키즈를 주축으로 한 신규 페스티벌 'STRAYCITY'(스트레이시티)로 라틴 아메리카 3개 지역을 방문한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr