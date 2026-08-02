사진 = 31기 경수 인스타그램

'나는솔로' 31기 순자가 편안한 차림으로 경수와 함께한 데이트 일상을 공개하며 자연스러운 매력을 드러냈다.31기 경수는 최근 자신의 인스타그램 스토리에 순자의 모습을 담은 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 순자는 흰색 반소매 상의에 검은 앞치마를 착용한 채 식탁 앞에 앉아 있다. 테이블 위로 설치된 은색 배기 덕트 사이로 카메라를 바라보는 모습이 담겼으며 꾸미지 않은 헤어스타일과 담담한 표정이 어우러져 편안한 분위기를 자아낸다.순자가 앉은 테이블 앞에는 노릇하게 구워지고 있는 고기와 국물이 담긴 그릇, 반찬이 함께 놓여 있다. 음식과 함께 담긴 일상적인 순간이 자연스럽게 이어지며 소탈한 매력을 더했다.한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr