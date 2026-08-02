2일 '사랑이 온다' 4회가 방송된다. / 사진제공=KBS

2일 '사랑이 온다' 4회가 방송된다. / 사진제공=KBS

'사랑이 온다' 하석진이 의식 불명 상태에 빠진다.2일 방송되는 KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다' 4회에서는 예기치 못한 사고로 벼랑 끝에 몰린 김무진(하석진 분)과 한규림(안희연 분)의 이야기가 그려진다.앞서 김무진은 어머니 홍옥선(진경 분)의 반대에도 한규림과 헤어지지 않겠다는 뜻을 굽히지 않았다. 결국 집을 떠난 그는 일용직으로 일하며 생계를 이어갔고, 시멘트를 짊어진 채 계단을 오르던 중 갑작스러운 사고와 맞닥뜨렸다.공개된 스틸에는 병실에 누워 의식을 잃은 김무진의 모습이 담겼다. 사고 소식을 듣고 병원으로 달려온 한규림은 끝내 눈물을 쏟아낸다. 눈앞의 현실을 믿지 못한 채 무너진 한규림의 모습이 안타까움을 더한다.그런가 하면 김무진의 사고는 고윤희(윤유선 분)의 친딸 한규림과 의붓딸 장서현(이주연 분) 모두를 슬픔에 빠뜨린다. 고윤희는 눈물 흘리는 장서현을 위로하지만, 곁을 스쳐 지나가는 친딸 한규림은 알아보지 못한다. 엇갈린 모녀의 만남이 어떤 변화를 불러올지 관심이 쏠린다.'사랑이 온다' 4회는 이날 오후 8시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr