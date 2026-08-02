배우 신구가 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

'시대목격'이 신구의 인생을 돌아본다. / 사진제공=EBS

'시대목격'이 현역 최고령 배우 신구의 연극 인생을 들여다본다.2일 방송되는 EBS 다큐멘터리 시리즈 '시대목격'에서는 '연극의 신구'를 주제로, 65년간 무대를 지켜온 91세 배우 신구의 연극 인생을 조명한다.이날 방송에서는 화폐개혁이 단행된 시절 스물여섯 살에 연기를 시작한 신구의 데뷔부터 현재 연극 '베니스의 상인'으로 무대에 서기까지의 여정을 돌아본다. 신구를 비롯해 전무송, 박근형, 장영남, 조달환, 이상윤, 박소담 등 배우들과 제작진이 그의 연극 인생을 이야기한다.특히 신구는 2025년 연극 '고도를 기다리며' 지방 공연 도중 아내를 떠나보낸 뒤에도 발인 당일 무대에 올랐던 이유를 밝힌다. 그는 "공연은 내 개인 생활과는 관계없다. 관객과 한 약속이기 때문에 개인 사정이 개입할 수 없다"고 말하며 배우로서의 책임감을 전한다.또한 신구는 드라마센터에서 장학금을 받은 인연을 이어 1987년부터 서울예대에서 '신구 장학금'을 통해 어려운 형편의 후배들을 지원하고 있다고 밝힌다. 장학생 출신인 유해진은 "어려웠던 학교 시절을 선생님 도움으로 무사히 마칠 수 있었고, 지금까지 연기를 할 수 있었던 것 같다"고 감사의 마음을 전한다.'시대목격'은 이날 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr